주 의원 “해수부 부산 이전 반대 안해”

[헤럴드경제=박대성 기자] ‘친명계’로 분류되는 민주당 주철현(여수갑·재선) 국회의원이 유튜브를 통해 허위의 사실을 유포했다는 이유로 특정 정치 성향 유튜버를 고발했다.

주 의원은 16일 “제가 ‘이재명 대통령의 해양수산부 부산 이전 공약에 반대했다’는 허위사실을 유튜브에 유포한 유튜버를 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 경찰에 고발했다”며 “거짓을 퍼뜨려 건전한 여론을 왜곡하려는 시도에 대해서는 단호하게 법적 대응에 나설 것”이라고 고발 경위를 밝혔다.

주 의원은 “대통령 공약인 해양수산부의 부산 이전에 대해 단 한 번도 반대한 적이 없으며, 오히려 적극 찬성해왔다”며 “사실을 왜곡해 선거에 영향을 미치려는 악의적 허위 조작 행위로 이는 민주주의의 근간을 훼손하는 행위”고 언급했다.

주 의원은 지난 9월 29일 농해수위 해양법안 소위에서도 “해수부 부산 이전은 정부 국정과제이자 대통령 공약이며, HMM(상선) 등 민간 해운기업의 본사 이전도 포함돼야 한다”며 대통령 공약을 지지해 왔다.

주 의원은 다만 “정부가 전국의 해양수산 기관과 민간기업을 전부 부산으로 이전시키는 것은 전남 등 수산업 중심 지역의 현실을 무시한 과도한 조치”라며 “해양수산부의 부산 이전에는 찬성하지만, 전국 1위인 전남의 수산산업 기반까지 모두 이전하는 것은 바람직하지 않다고 우려를 표명한 적은 있다”고 부연 설명했다.

주 의원으로부터 고발을 당한 모 유튜버는 최근 자신의 개인방송(동영상)에서 “주철현 의원이 내년 지방선거를 앞두고 전남도지사 출마를 위해 대통령 공약을 반대하며 프레임을 짜고 있다”고 주장했다.

앞서 주 의원은 지난해 국회의원 총선을 앞둔 2월 19일경 ‘민주당 현역 의원 평가에서 주철현 의원이 하위 20%(컷오프)에 포함됐다’는 내용이 유포되자 이를 고발했고, 이후 당사자들은 허위사실 공표 혐의로 7명 모두 색출돼 기소됐으며 벌금형이 선고됐다.