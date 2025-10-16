2019년 국가기념일 지정 이후 올해 일곱 번째 정부 주관행사로 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 16일 경상남도 창원특례시 3.15아트센터 대극장에서 ‘제46주년 부마민주항쟁 기념식’을 개최했다고 밝혔다.

46주년을 맞이한 부마민주항쟁 기념식은 1979년 10월 부산과 마산을 중심으로 일어났던 민주화운동을 기념하는 행사다.

기념식은 2019년 국가기념일로 처음 지정된 이후 올해 일곱 번째 정부 주관행사로 진행됐으며, 경상남도 창원특례시와 부산광역시에서 격년제로 개최되고 있다.

올해 행사는 ‘하나된 소리, 시월의 울림’을 주제로 열렸다.

1979년 부마의 소리와 2025년 대한민국의 소리가 하나이며, 이 하나 된 소리를 통해 세대와 지역을 넘어 시월의 울림이 미래세대로 이어져 다시 국민이 주인인 진정한 민주주의를 향해 나아가자는 바람을 담았다.

행정안전부와 국무총리 소속 ‘부마민주항쟁진상규명 위원회’가 공동주최하고 부마민주항쟁기념재단이 주관한 이번 기념식에는 부마민주항쟁 관계자와 시민 사회단체, 일반 시민 등 약 600명이 참석했다.

기념식은 식전공연, 국민의례, 기념사, 경과보고, 주제공연, 축하공연 순서로 진행됐다.

‘식전공연’에서는 부마민주항쟁 46주년을 맞아 경남 지역 어린이합창단 18명이 애국가를 제창했다.

특히, 4절은 부마민주항쟁 관련 사료와 부산과 창원(옛 마산) 지역에 조성된 항쟁 기념물을 영상으로 구성해 부마민주항쟁의 정신과 가치가 오늘날에도 살아 있음을 보여줬다.

‘주제공연’으로는 영상과 관련자 인터뷰, 재현극으로 항쟁의 전개 과정을 되짚었고, 지역 성악가 그룹 ‘포싱어’가 ‘부마민주항쟁가’를 합창해 역사적 의미를 되새겼다.

이어 박상도 부마민주항쟁기념재단 이사장이 국가기념일 지정까지의 경과보고를 진행했다.

마지막 순서에는 항쟁 참여자에 대한 감사 마음을 담은 영상과 무대를 선보였고, 출연자 전원이 ‘다시 만난 세계(소녀시대, 2007)’를 합창하며 기념식을 마무리했다.