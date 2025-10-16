한국클래식카협회·코엑스 공동 주최, 오토카코리아 주관 13일 한국자동차기자협회와 클래식카 문화 진흥 MOU 체결

[헤럴드경제=양대근 기자] 한국클래식카협회(회장 정재신)와 코엑스(대표이사 조상현)가 공동 주최하고 오토카코리아가 주관하는 ‘2025 서울클래식카쇼’가 오는 24일부터 26일까지 코엑스 야외 잔디광장에서 개최된다.

이번 행사는 ‘역사 속의 자동차, 서울을 만나다’를 주제로, 시대별 명차와 희귀 모델을 통해 자동차의 역사와 문화를 되짚는 국내 첫 대규모 클래식카 전시다.

이번 전시를 위해 지난 13일 세계클래식카연맹(FIVA) 공식 회원국 멤버인 한국클래식카협회는 코엑스, 한국자동차기자협회(회장 최대열)와 대한민국 클래식카 문화 진흥을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

세 기관은 협력을 통해 ▲클래식카 전시 및 문화행사 기획·운영 ▲국내외 네트워크 교류 확대 ▲보존·연구 및 자료 발굴 등 다양한 사업을 추진하기로 뜻을 모았다.

세계 자동차사의 전설적 모델들이 서울 도심으로 걸어 들어온다. 1937년식 캐딜락 V12 시리즈 85 타운 카브리올레는 미국 럭셔리 자동차의 황금기를 대표하며, 1957년식 메르세데스-벤츠 300SL 로드스터는 걸윙 쿠페의 후속으로, 클래식 스포츠카 시장에서 여전히 상징적인 존재다.

BMW의 고성능 이미지를 확립한 1972년식 BMW 3.0 CSL은 유럽 투어링카 챔피언십 6회 우승으로 ‘배트모빌’이라 불리는 모델이고, 1963년식 쉐보레 콜벳 스팅레이는 미국 스포츠카의 아이콘으로 유일하게 적용된 ‘스플릿 윈도’ 리어 글래스가 특징이다. 또 1929년식 알파 로메오 6C 1750SS는 자가토 보디와 슈퍼차저 엔진으로 이탈리아 스포츠카의 정수를 보여주며, 1967년형 시트로엥 DS 20은 ‘여신’이라는 이름처럼 유려한 디자인과 혁신적 서스펜션으로 프랑스의 자부심을 상징한다.

추억의 국산 클래식 모델들도 함께한다. 현대 포니 왜건은 국산차 최초 고유모델 포니의 실용성을 확장한 파생형으로, 한국 자동차 수출 신화를 상징한다. 기아 브리사 S-1000은 1970년대 소형차 시대를 연 주역이자 영화 택시운전사에 등장해 대중의 기억에 남아 있고, 새한 제미니는 월드카 프로젝트의 산물로 희소성과 역사적 의미를 동시에 지닌다. 또한 쌍용 칼리스타는 국내 최초 2인승 로드스터로 단 78대만 제작된 귀중한 모델이다.

이번 전시에서는 과거의 명차를 보여주는 것에서 나아가, 미래 지향적 시도도 함께 소개된다. 수입차 정비·판매 전문기업 스피젠은 전동화 시대의 클래식카 활용 방안을 담은 ‘레스토모드’를 출품한다. 고전적 차체에 최신 파워트레인과 전동 시스템을 결합한 레스토모드는, 클래식카의 미학적 가치와 현대적 기술이 공존하는 새로운 가능성을 제시한다. 이를 통해 이번 전시가 과거와 현재, 그리고 미래를 잇는 가교가 되도록 기획됐다. 이외에도 FN 285T, 할리 데이비슨 WLA, 모네 고용 스탈렛 등 클래식 모터바이크 등이 다채롭게 전시돼, 서울 도심에서 만나는 ‘살아 있는 자동차 역사관’이 될 예정이다. 전시차는 자동차 15대, 모터바이크 4대 등 총 19대에 이른다.

송미영 한국클래식카협회 기획이사는 “이번 행사는 단순한 클래식카 전시를 넘어, 시대별 자동차가 구현해온 기술과 디자인, 그리고 그에 담긴 역사적 가치를 조명한다. 사람과 산업 등 당대의 이야기를 품고 있는 클래식카는 기술과 감성의 진화를 고스란히 담아낸 예술적 유산이라 할 수 있다. 이번 전시가 미래 세대에게 자동차 문화에 대한 열린 시각과 관심을 이끌어내는 마중물이 되기를 기대한다”고 전했다.

코엑스 야외 잔디광장에서 열리는 이번 전시는 K-컬처 중심지에서 펼쳐지는 만큼, 자동차 마니아뿐 아니라 일반 시민과 가족 단위 관람객에게도 특별한 문화 체험을 제공할 전망이다. 산업과 문화가 융합된 이 축제는, 한국 자동차 문화가 국제적 위상에 걸맞게 성장해 나가는 새로운 플랫폼으로 자리매김할 것으로 보인다.

서울클래식카쇼 개막식은 24일 오후 2시에 열리며, 전시 관람은 행사 기간 동안 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 무료로 가능하다. 관람객은 코엑스 야외 잔디광장에서 자유롭게 입장해 각 시대를 대표하는 클래식카의 매력을 가까이서 즐길 수 있다.