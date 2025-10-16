2009년부터 신기술 확보 위해 개최 10년간 2300여건 특허 중소기업 무상 이전 반도체 등 학계서 우수 기술 소개도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 학계·중소기업과 상생협력을 강화하기 위해 ‘2025 우수기술 설명회’를 개최했다. 삼성전자는 상생을 위해 중소기업에 특허를 무상 이전하고, 학계와 지속적으로 소통하며 기술혁신 생태계 조성에 기여하고 있다.

삼성전자는 15일 경기도 수원컨벤션센터에서 과학기술정보통신부 산하 과학기술사업화진흥원(COMPA), 지식재산처 산하 한국특허전략개발원(KISTA)과 공동으로 ‘2025 우수기술 설명회’를 개최했다고 16일 밝혔다.

올해로 17회째를 맞은 이번 행사는 삼성전자가 2009년부터 협력회사의 미래 성장동력 발굴과 신기술 확보를 지원하기 위해 매년 개최해온 상생 기술교류의 장이다. 그동안 2800여개 협력회사가 참여해 총 534건의 우수기술이 소개됐다.

2023년부터는 COMPA, KISTA, 협성회(삼성전자·삼성디스플레이 협력회사 협의회)와 함께 ‘산·학·연 기술협력 생태계 강화를 위한 업무 협약’을 맺고 행사를 확대 운영하고 있다.

이번 설명회에는 104개 협력회사 경영진과 연구원, 45개 기술협력기관 등 약 250여 명이 참석했다. 주제는 사전 기술 수요 조사를 통해 ▷AI와 스마트 제조 ▷기술 보호 ▷산업 안전 등으로 선정됐다.

이날 행사는 삼성전자와 중소벤처기업부의 특강이 진행됐다. 삼성전자는 ‘AI 기반 생산성 혁신 사례’를 주제로 사내 AI 코딩 어시스턴트를 활용한 소프트웨어 개발 효율화, AI CS 상담봇을 통한 글로벌 콜센터 자동화 등 실제 업무 혁신 사례를 소개했다.

중기부는 ‘중소기업 기술보호 강화 정책’을 주제로 기술 경쟁력 확보 및 보호를 위한 지원제도를 안내했다.

이번 설명회에서는 AI·로봇·센서 등 스마트 제조 기술과 차세대 소재·공정·환경 관련 우수 기술 111건이 소개됐다. 이 중 20건은 대표 기술로 선정돼 발표 세션을 통해 상세히 소개됐다.

스마트 제조 분야에서는 ▷신축성 변형 센서 기반 무선 모니터링 시스템(서울시립대) ▷AI 기반 제조라인 품질검사 솔루션(가트비젼) ▷웨어러블 로봇 시스템(한국전기연구원) 등이 주목받았다.

차세대 소재·공정 기술로는 ▷HBM 반도체 패키지 방열 성능 개선(서울대) ▷고성능·저전력 반도체 설계에 용이한 반도체 진공 패키징 기술 (서울대) 등이, 환경 분야에서는 ▷태양열 기반 대기 수확 장치(한양대 에리카·경북과기원) ▷무수은 자외선 살균램프(이아이라이팅) 등이 소개됐다.

삼성전자는 협력회사들의 기술 확보를 지원하기 위해 별도의 상담 부스를 마련, 디스플레이·모바일·가전·네트워크 등 보유 특허 253건에 대한 무상 이전 상담을 진행했다. 2015년 이후 삼성전자는 2300여건의 특허를 중소기업에 무상 이전해왔다.

또 협력회사 ESG 펀드를 통해 에너지 절감 및 안전 설비 투자에 대한 무이자 대출을 지원하고 있으며, 과학기술사업화진흥원·한국특허전략개발원의 기술사업화 프로그램, 대중소기업농어업협력재단의 기술자료 임치제, KB국민은행의 기술금융 상담 부스도 함께 운영했다.

엄재훈 삼성전자 상생협력센터 부사장은 “우수기술 설명회는 삼성전자와 협력회사, 정부, 연구기관이 함께 기술혁신의 길을 모색하는 상생의 장”이라며 “앞으로도 협력회사들이 산·학·연 협력을 통해 AI와 스마트 제조 등 지속 가능한 성장을 이룰 수 있도록 다양한 지원과 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

김병국 COMPA 원장은 “공공연구성과와 산업 현장을 연결하는 실질적 기술 사업화의 장이 되길 기대한다”며 “기업의 수요에 맞춘 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 밝혔다. 윤병수 KISTA 원장은 “지식재산을 기반으로 한 대학·공공연구기관의 우수한 기술을 기업들이 활용해 경제적 성과를 만들어 낼 수 있는 계기가 되길 바라며, 산·학·연 생태계 구축을 지속 지원하겠다”고 덧붙였다.