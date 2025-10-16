맘스터치, 에드워드 리와 두 번째 협업 매출 ‘껑충’…가성비로 셰프 손맛 경험

[헤럴드경제=정석준 기자] 외식업계가 유명 셰프와 손잡고 신제품을 내놓으며 흥행에 성공하고 있다. 고물가 속에서 합리적인 가격으로 스타 셰프의 손맛을 경험할 수 있다는 점이 소비자를 끌어들였다.

16일 업계에 따르면 맘스터치는 최근 에드워드 리 셰프가 직접 개발한 조리법으로 만든 2차 협업 메뉴를 출시했다. 신메뉴는 ‘에드워드 리 K싸이버거’와 ‘에드워드 리 K비프버거’, ‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’ 등 3종이다.

맘스터치는 전날 오후 서울 중구 맘스터치LAB DDP점에서 ‘에드워드 리 셰프 컬렉션’ 출시 기념 시식회를 열어 “국내에서 레스토랑을 운영하지 않는 에드워드 리의 맛과 감각을 전국 맘스터치 매장 어디서나 경험할 수 있다”고 강조했다.

신메뉴 버거 2종은 치킨·비프 패티에 고춧가루로 버무린 코울슬로(양배추 샐러드)와 고추장 소스를 넣었다. ‘에드워드 리 크림디종 빅싸이순살’은 크림치즈와 디종 머스터드를 조합한 소스에 양파를 넣은 순살 치킨이다. 맘스터치는 “‘익숙한 한국의 맛에 새로운 재미를 더한다’는 콘셉트로 해외 식재료를 한국적인 맛으로 재해석했다”고 설명했다.

맘스터치는 지난 2월 에드워드 리 1차 협업 버거를 출시해 매출 상승 효과를 누렸다. 실제 해당 메뉴를 판매한 2~4월 가맹점 매출과 전체 상품 판매량은 전년 동기 대비 각각 30.2%, 15.2% 증가했다. ‘에드워드 리 버거’ 2종은 두 달 만에 누적 판매량 200만개를 기록했다. 이는 신메뉴 기준 최단기 판매 기록이다.

롯데리아도 비슷한 전략을 구사하고 있다. 지난 1월 권성준 셰프와 선보인 ‘나폴리맛피아 모짜렐라 버거’를 통해서다. 출시 후 3개월간 누적 판매량은 400만개에 달했다. 재구매한 객수는 타 제품 대비 2배 이상 많았다. 롯데리아 총 매출 가운데 8%를 차지할 정도다. 롯데리아는 해당 메뉴를 상시 판매로 전환했다.

성공 요인은 스타셰프의 이름과 맛에 대한 궁금증이다. 합리적인 가격으로 스타셰프의 음식을 맛볼 수 있다는 심리를 자극한 결과다. 한 외식업체 관계자는 “셰프의 이름만 보고 방문한 신규 고객이 늘었다”며 “재판매율을 높이는 록인 효과로 이어가기 위한 전략을 모색 중”이라고 말했다.

스타셰프 마케팅은 유통업계 전반으로 확산 중이다. 프레시지는 최현석·여경래 셰프와 협업해 간편식을 내놨다. 최현석 셰프의 ‘한우 함박스테이크’는 올해 1분기에만 50만개가 팔렸다. 프레시지 관계자는 “소비자들이 미식에 대한 관심이 커지는 만큼 스타셰프를 활용한 간편식 시장은 더 커질 것”이라고 내다봤다.

편의점 업계도 협업 상품군을 확대 중이다. CU는 지난달 정지선 셰프와 고량주 함유 막걸리 ‘고량탁’을 출시했다. GS25는 김미령 셰프와 간편식을 만들었다. 세븐일레븐은 최강록·박은영·안유성·정호영 등 스타셰프와 협업해 간편식 라인업을 강화했다. 이마트24는 지난 7월 최현석·여경래 셰프와 튜브컵 형태의 주벅밥인 ‘눌러밥’을 선보였다.