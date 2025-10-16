아난드그룹 계열사와 체결 12월 ‘SK엔무브 가브리엘 인디아’ 출범 완료 세계 3위 車 시장 본격 진출 전기차 전용 윤활유 등 다양한 제품 선보일 예정

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK그룹의 윤활유 제조 자회사인 SK엔무브가 세계 3위 자동차 시장인 인도 시장에 본격 진출한다.

16일 SK엔무브는 전날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 인도 자동차 부품기업 아난드그룹 계열사 ‘가브리엘 인디아’와 합작법인 설립 계약을 체결했다고 밝혔다. 합작법인 ‘SK엔무브 가브리엘 인디아’ 지분은 SK엔무브와 가브리엘 인디아가 각각 지분 51%, 49%씩 보유한다.

이번 합작은 세계 3위의 자동차 시장인 인도 자동차 사업을 공력하기 위해 이뤄졌다. SK엔무브는 오는 12월 신규법인 설립 완료 직후부터 엔진오일, 기어오일, 산업용 윤활유, 전기차 전용 윤활유 등 다양한 제품을 인도 시장에 선보일 예정이다. 인도자동차산업협회(SIAM)에 따르면 2024년 기준 인도 자동차 산업은 향후 5년간 연평균 4% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

아난드그룹은 현재 HL홀딩스, 헨켈 등 글로벌 기업과 13개 합작법인을 운영 중으로, 인도 전역에 유통망과 주요 완성차 업체들과의 협력 경험을 갖고 있다. 또 SK엔무브는 프리미엄 저점도 엔진오일 ‘지크(ZIC)’ 등 고품질 제품과 신흥 시장에서 쌓은 영업 노하우, 기술력을 보유하고 있다. 양사는 서로의 경쟁력을 결합한 이번 합작법인 설립을 통해 인도 윤활유 시장에 빠르게 진입해 프리미엄 시장을 중심으로 성장 기반을 다질 계획이다.

안잘리 싱 가브리엘 인디아 및 아난드그룹 대표는 “가브리엘 인디아의 전국 유통망과 인도 시장 경험, SK엔무브의 뛰어난 윤활유 기술력이 결합돼 인도 윤활유 시장에서 빠르게 입지를 넓혀 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.

자이살 싱 아난드그룹 부회장은 “한국을 대표하는 SK그룹과 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “이번 협력이 우리 그룹의 철학과도 맞닿아 있으며, SK엔무브와 함께 인도 시장에서 성공적인 합작법인을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

김원기 SK엔무브 사장은 “이번 아난드그룹과의 전략적 협력을 바탕으로 인도 윤활유 시장에서 프리미엄 브랜드로 도약하겠다”고 말했다.