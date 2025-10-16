[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)가 치매 검진자에게 ‘효도택시’를 배차한다. 또 관내 카페 일부를 ‘치매안심카페’로 지정한다.

동작구는 이같은 내용을 담은 ‘동작형 치매돌봄시스템’을 구축한다고 16일 밝혔다.

먼저, 치매안심센터를 중심으로 보다 전문적인 치매 관리와 돌봄서비스를 제공한다.

기존의 선별·진단·감별검사에 더해, 치매 조기 검진자를 대상으로 어르신 전용 복지 플랫폼 ‘효도콜센터’ 서비스를 연계할 계획이다. ▷병원 ▷치매안심센터 ▷건강보험공단 등 방문이 필요할 경우 ‘효도택시’를 배차해 이동 불편을 해소하고, ‘효도 장기요양 매니저’를 배정해 치매 진단 이후 장기요양보험 신청부터 등급 판정까지 원스톱으로 지원받을 수 있도록 돕는다.

또한, 치매안심센터 및 데이케어센터 이용자들이 ▷야외 걷기 ▷웃음 치료 ▷체력 측정 등 다양한 활동을 정기적으로 경험할 수 있도록 걷기 행사를 확대할 예정이다. 아울러 관내 일부 카페를 ‘치매안심카페’로 지정해 전문 상담, 소규모 인지프로그램 등을 운영하고, 환자 가족들의 자조모임 공간으로 활용한다.

이와함께 치매 친화적 사회 분위기 조성을 위한 인식 개선과 홍보 활동도 강화한다. 치매환자·가족 뿐 아니라 주민 누구나 참여할 수 있는 축제의 장을 마련해 치매에 대한 긍정적 인식을 확산하고, 지역사회의 공감대를 넓힐 방침이다. 또 치매안심센터 셔틀버스 내·외부를 정비해 이동식 홍보 수단으로 활용한다.

박일하 동작구청장은 “동작형 치매돌봄시스템을 통해 치매 환자와 가족의 삶의 질을 높이고, 존중받으며 살아갈 수 있는 환경을 만들어 나갈 것”이라며, “앞으로도 치매 안심 도시 동작을 위해 차별화된 정책을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.