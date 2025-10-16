[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 오는 18일부터 19일까지 이틀간 문래동 꽃밭정원에서 ‘정원토크콘서트 & 그린시네마’를 개최한다고 밝혔다.

행사가 열리는 문래동 꽃밭정원은 한때 방림방적 공장이 있던 곳이다. 23년간 구청 자재창고로 사용되다 지난해 5월 정원으로 재탄생했다.

이번 행사는 오후 4시부터 음악 공연을 시작으로 다양한 문화 프로그램과 정원체험이 운영된다. 18일에는 정원형 식물원 ‘산이정원’의 이병철 대표, ‘괜찮아, 청춘이잖아’의 김예솔 여행작가와 함께하는 ‘정원 토크콘서트’가 열린다. 19일은 가족이 함께 참여할 수 있는 ‘정원 골든벨’이 진행돼 세대가 함께 어울려 정원과 자연에 관한 문제를 풀고 소통하는 자리를 갖는다.

밤 8시부터는 정원이 영화관으로 변신한다. 18일에는 ‘미나리’, 19일에는 ‘라라랜드’가 상영된다. 영화 관람과 정원 골든벨 참가 신청은 영등포구 누리집 ‘우리구 소식’ 게시판을 통해 할 수 있으며 일부는 당일 선착순 현장 접수도 실시한다.

이외에도 다양한 문화공연과 달려라 정원버스, 로즈마리 오일만들기, 작은컵 정원만들기 등 체험 프로그램이 운영된다.

영등포구는 ‘정원도시 영등포’ 선언 이후 계절마다 정원을 테마로 다양한 프로그램을 운영해 왔다. 지난 봄에는 꽃과 정원을 주제로 ‘정원축제’, 여름에는 가족이 함께 즐기는 ‘물놀이 축제’를 개최했으며, 이번 ‘문래동 꽃밭정원 가을 문화 행사’를 통해 특별한 힐링의 기회를 제공한다.

최호권 영등포구청장은 “가을밤 정원에서 이웃과 함께 문화의 여유를 느끼는 시간이 되길 바란다”라며 “앞으로도 주민들이 일상 속에서 자연을 가까이하고 힐링할 수 있는 정원문화를 확산해 나가겠다”라고 전했다.