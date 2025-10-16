미국·멕시코·인도·베트남 등…9개국 투자환경 및 세제 변화 등 분석 주요국 비즈니스 환경 및 맞춤형 지원 서비스 소개

[헤럴드경제=노아름 기자] 삼정KPMG는 오는 27일 서울 강남구 삼성동 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 국내 기업들을 대상으로 ‘해외 투자 진출 세미나’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 세미나는 미국∙멕시코∙인도∙베트남∙말레이시아∙싱가포르∙독일∙영국∙체코 등 9개국의 비즈니스 환경, 투자 인센티브, 세제 변화 및 주요 고려사항을 집중적으로 다룬다.

또한, 해외 주재원에 대한 세무 이슈 및 해외 자회사 통합 세무 관리 방안에 대해 기업들에게 실질적인 인사이트를 제공할 예정이다.

먼저, 미국 세션에서 트럼프 관세·세제 개편(OBBBA) 동향과 이에 따른 한국 기업의 대응 전략을 비롯해, 투자입지 선정 및 인센티브에 미치는 영향을 상세히 살펴본다. 이어, 글로벌 모빌리티 서비스 세션에서는 임직원 해외 파견 시 기업이 반드시 고려해야 하는 세무 이슈를 소개한다.

멕시코 세션에서는 2026년 조세 개정 방향과 경영환경 변화를 설명하고, 인도 세션에서는 ▷투자환경 ▷인센티브 ▷회계·세무 고려사항 ▷기업공개(IPO) 제도를 종합적으로 다뤄 인도 진출을 계획하는 국내 기업들에게 실질적인 참고자료를 제공할 예정이다.

베트남 세션에서는 베트남 투자 개요와 현지 진출 시 주요 고려사항을 점검하고, 말레이시아 세션에서는 조호르–싱가포르 특별경제구역(SEZ) 조성 현황과 세제 인센티브 동향을 공유한다.

싱가포르 세션에서는 최신 세제 인센티브 동향과 더불어 싱가포르 거래소(SGX)를 통한 리츠 상장을 소개해 자본시장 활용 방안을 모색한다. 독일 세션에서는 독일 및 유럽연합(EU)의 규제 변화와 주요 투자 기회를 조명하며, 방위산업∙데이터센터∙전기차 배터리∙ 반도체∙바이오∙제약 등 전략 산업 분야의 유망한 투자 기회를 중심으로 구성된다. 또한, 한국 기업을 위한 맞춤형 지원 프로그램도 함께 소개해 진출 전략 수립에 실질적인 도움을 제공한다.

영국 세션에서는 현지 비즈니스 환경과 투자 인센티브를 조망하며, 삼정KPMG가 제공하는 지원 서비스를 소개한다. 마지막으로 체코 세션에서는 체코의 비즈니스 환경과 투자 인센티브 제도를 비롯해, 주요 세무 유의사항과 법인 설립 절차를 상세히 설명한다.

세미나 이후에는 사전 신청한 기업에 한해 각국 KPMG Korea Desk와 1:1 개별 미팅이 진행된다. 세미나 참석 및 개별 미팅 신청은 문의처를 통해 가능하며, 참석은 무료다.

한편 삼정KPMG는 2011년부터 GKP(Global Korea Practice)를 운영하며 해외로 진출하는 국내 기업들의 글로벌화를 지원해왔다. 현재 24개국 30개 오피스에서 Korea Desk를 운영하며 국내 기업들을 위한 맞춤형 글로벌 서비스를 제공하고 있다.