‘경제성장전략 TF’ 출범 생산적금융 84조·포용금융16조 국민성장펀드에 10조 선제적 지원 10조 규모 그룹 자체 투자자금 조성 국가가전략산업 등에 64조 대출 지원 금융취약계층 등에 16조 금융 지원 함영주 “생산적 분야로 그룹 대전환”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나금융그룹이 2030년까지 5년간 생산적금융과 포용금융 확대에 각각 84조원, 16조원 등 총 100조원을 투입한다.

하나금융그룹은 16일 국가 미래성장과 민생안정 지원을 위한 ‘경제성장전략 TF(태스크포스)’를 출범하고, 생산적 금융으로 대전환과 포용금융 확대를 위해 오는 2030년까지 5년간 100조원을 투입하는 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 시행한다고 밝혔다.

경제성장전략 TF에는 은행·증권·카드·캐피탈·보험·자산운용·VC(밴처캐피탈) 등 모든 관계사가 참여한다. TF는 ▷관세 피해기업 지원 ▷생산적 금융 ▷포용금융 ▷금융소비자보호 ▷디지털금융 주도 ▷전 국민 자산관리 지원 등 6개 분야에서 전사적 실행계획을 수립했다.

하나금융그룹은 생산적·소비자중심·신뢰 금융 등 ‘3대 금융 대전환’을 이행하기 위해 84조원 규모의 생산적 금융과 16조원 규모의 포용금융 등 총 100조원을 공급한다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “‘하나 모두 성장 프로젝트’는 단순한 숫자를 넘어 하나금융그룹의 진심을 담은 약속”이라며 “하나금융그룹은 그동안 손쉽게 수익을 내왔던 기존 방식을 완전히 탈바꿈해 생산적 분야로 자금이 흘러 들어갈 수 있도록 그룹의 대전환을 만들고, 금융이 필요한 모든 이해관계자와의 든든한 동반자로서 진정성 있게 포용금융을 실천하겠다”고 말했다.

우선 하나금융그룹은 기존 부동산 중심의 자금 쏠림을 완화하고 국가전략산업 육성과 벤처·중소·중견기업과 지역 발전 등 생산적 투자로 전환하기 위한 84조원 규모의 생산적 금융을 공급한다.

총 150조원 규모로 추진되는 국민성장펀드 중 민간·국민·금융권 자금(75조원)의 약 13%인 10조원을 선제적으로 지원한다. 하나은행, 하나증권, 하나캐피탈 등 주요 계열사의 협력을 통한 직·간접 투자 민간기금 출자를 비롯해, 복합 투융자 자금을 공급한다.

기업의 성장 단계에 맞는 맞춤형 투자 지원을 위한 ▷모험자본 공급 2조원 ▷민간펀드 결성 기여 6조원 ▷첨단산업 투자 1조7000억원 ▷지역균형발전 투자 3000억원 등 총 10조원 규모의 그룹 자체 투자자금도 별도 조성한다.

하나은행은 K-방산 펀드, 중소기업 R&D(인수·합병) 펀드 등 첨단산업 성장 지원을 위한 자금과 지역 균형 발전을 위한 투자자금 조성을 도맡는다. 하나증권은 자본시장 혁신을 위한 모험자본 공급에 주력하고, 하나벤처스와 하나대체투자자산운용은 벤처 생태계 활성화를 위한 6조원 규모의 민간 펀드 결성을 지원할 계획이다. 특히, 하나벤처스에서는 동반성장 기반 벤처 생태계 구축에 박차를 가하기 위해 민간모펀드를 추가로 결성하여 총 4조원 규모의 자펀드 조성에 기여한다.

AI(인공지능)·바이오 등 국가전략산업 육성을 위한 ‘핵심성장산업대출’, ‘산업단지성장드림대출’ 등 특판 상품을 신설하고, 기술력이 뛰어난 유망성장기업 지원을 위해 신·기보 출연을 확대해 총 50조원 규모의 대출을 병행한다. 아울러 급변하는 글로벌 시장 환경 대응에 어려움을 겪는 수출입 중소기업의 공급망 강화를 위해 14조원 규모의 금융지원을 비롯해 환리스크 관리, 외국환 컨설팅 등 종합금융 서비스도 강화할 방침이다.

하나금융그룹은 고물가와 내수 부진으로 어려움을 겪는 소상공인·자영업자 등 민생경제의 안정과 금융취약계층의 채무부담 경감·신용 회복을 돕기 위해 총 16조원 규모의 포용금융 지원방안도 마련했다.

소상공인·자영업자 대상으로는 경영 안정과 금융비용 완화를 위해 5년간 총 12조원 규모의 금융지원을 시행한다. 신용도가 낮거나 담보가 부족한 지역 소상공인·자영업자들을 위해 매년 지역신용보증재단 출연금을 기반으로 1조2500억원 수준의 보증서 대출을 공급하는 한편, 1조1000억원 규모의 유동성 지원을 위한 특판대출도 시행한다.

또한 매년 100억원 수준의 소상공인 맞춤형 채무조정 프로그램을 운영해 정상 차주 중 상환에 어려움이 예상되는 차주를 선별해 장기분할상환, 금리감면 등 신속한 채무조정을 지원한다.

청년·서민 등 금융취약계층을 대상으로는 5년간 약 4조원 규모의 포용금융을 지원한다. 하나은행, 하나카드, 하나캐피탈, 하나저축은행이 취약계층을 대상으로 운영 중인 자체 채무부담 경감 프로그램 등을 통해 채무조정을 지원하는 한편, 비대면 채널에서도 쉽고 편리하게 채무조정을 신청할 수 있는 절차를 구축할 예정이다.

이와 함께 ▷성실상환 취약차주의 대출원금 자동상환 ▷카드발급이 어려운 중·저신용 자영업자 대상 신용카드 발급 지원 ▷생계형 중고화물차 할부금융 지원 등 금융취약계층 고객의 경제적 재기를 위한 프로그램도 운영할 계획이다.

청년·다자녀가구 전용 금융상품도 신설한다. 청년 고객을 대상으로 우대금리를 제공하는 청년새희망홀씨 대출, 다자녀가구의 교육비 지원 혜택을 제공하는 적금상품 등을 출시할 계획이다.

한편, 하나금융그룹은 오는 2027년까지 주주환원율을 50%로 확대한다는 기업가치 제고 계획을 이행하고 있다. 자기업가치 제고 계획의 충실한 이행으로 최근 기업가치는 PBR(주가순자산비율)의 0.6배 수준까지 상승했다. 특히, 신용평가모형과 조기경보모형의 고도화를 통한 부실차주 사전 대응력 강화, 최적의 자산 포트폴리오 관리를 통해 자본적정성과 수익성을 견고히 해 ‘코리아 프리미엄’ 시대를 주도할 방침이다.