[헤럴드경제=강승연 기자] 남양유업이 대리점과의 상생 경영을 지속 실천하기 위해 상반기에 이어 하반기에도 ‘패밀리 장학금’을 지급했다고 16일 밝혔다.

패밀리 장학금은 남양유업이 2013년 유업계 최초로 도입한 대리점주 자녀 학자금 지원 제도다. 매년 상·하반기 2회 정기 지급한다. 지금까지 총 1217명에게 약 16억원이 지원됐다.

남양유업은 장학금 외에도 대리점 상생을 위한 다각도의 지원 제도를 운영하고 있다. 지난해 최대주주 변경 이후 도입한 저금리 신용 대출 프로그램은 물론, 영업 지원, 경조사·출산용품 지원, 장기근속 포상 등을 통해 안정적 영업 환경을 뒷받침하고 있다. 또한 경영진과 대리점주가 함께 참여해 현장 개선안과 정책 과제를 정례적으로 논의하는 ‘대리점 상생회의’도 13년째 지속되고 있다.

이 같은 노력을 바탕으로 남양유업은 2022년부터 ‘공정거래위원회 대리점 분야 공정거래협약 이행 평가’에서 3년 연속 우수 등급을 받았다. ‘대리점 동행기업’에도 2년 연속 선정됐다.

남양유업 관계자는 “대리점주 가족의 실질적 부담을 덜고, 자녀들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 장학 사업을 꾸준히 이어가고 있다”며 “앞으로도 금융·복지·현장 지원을 아우르는 입체적 상생 프로그램으로 대리점과의 신뢰를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.