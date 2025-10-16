월드컵 1∼4차서 올림픽 출전권 도전 올림픽 銀2 차민규는 3연속 메달 무산

[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 여자 스피드스케이팅 ‘샛별’ 이나현(한국체대)이 ‘빙속 간판’ 김민선(의정부시청)을 제치고 여자 500ｍ 국가대표 선발전에서 전체 1위로 태극마크를 달았다.

이나현은 15일 서울 노원구 태릉국제스케이트장에서 열린 2025-2026시즌 국가대표 선발전을 겸한 제60회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 38초52의 기록으로 김민선(39초08)을 따돌리고 1위에 올랐다.

지난 13일 여자 500ｍ 1차 레이스에서 우승했던 이나현은 전체 1위를 확정, 이 종목 상위 3명에게 주어지는 태극마크를 달았다.

이나현은 앞서 14일 열린 1000ｍ에서도 전체 1위에 올랐다.

올 초 하얼빈 동계 아시안게임 100m에서 깜짝 금메달을 따며 ‘제2의 이상화’로 불렸던 이나현은 11월부터 열리는 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1∼4차 대회에 출전해 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 티켓 획득을 노린다.

올림픽 종목별 쿼터는 월드컵 1∼4차 대회 성적을 종합한 랭킹 순위에 따라 주어진다.

단거리 간판 김민선은 지난 시즌 세계선수권대회 입상 기록으로 이미 대표 선발 자격을 확보한 상태다.

여자 단거리 기대주 정희단(선사고)도 여자 500ｍ 1차 레이스 2위에 이어 2차 레이스에서 3위에 오르며 대표팀 막차를 탔다.

남자 500ｍ 2차 레이스에선 김준호(강원도청)가 35초29로 조상혁(의정부시청·35초44)을 제치고 우승했다. 조상혁과 정재웅(서울일반)도 남자 500ｍ 국가대표로 선발됐다.

2018 평창 동계올림픽과 2022 베이징 동계 올림픽 남자 500ｍ에서 2회 연속 은메달을 땄던 단거리 간판 차민규(동두천시청)는 이날 남자 500ｍ 2차 레이스에서 9위에 그쳐 올림픽 3회 연속 메달 도전이 좌절됐다.

밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅은 남녀 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ, 5000ｍ, 팀추월, 매스스타트, 여자 3000ｍ, 남자 1만ｍ 등 총 14개 세부 종목이 열린다.

남녀 매스스타트 국가대표 각 2명과 팀 추월 국가대표 각 3명은 이번 대회 종목 성적을 바탕으로 16일 개최될 대한빙상경기연맹 경기력향상위원회에서 선발된다.

◇ 2025-2026시즌 스피드스케이팅 국가대표 명단

▶남자부

▷ 500ｍ 김준호(강원도청), 정재웅(서울일반), 조상혁(의정부시청), 구경민(경기일반) ▷ 1000ｍ 구경민, 오현민(스포츠토토), 김태윤(서울시청), 박성현(의정부시청) ▷ 1500ｍ 박성현, 양호준(의정부시청) ▷ 5000ｍ 정재원(의정부시청), 조승민(동북고)

▶여자부

▷ 500ｍ 이나현(한국체대), 김민선(의정부시청), 정희단(선사고) ▷ 1000ｍ 이나현 김민선 정희단 임리원(의정부여고) ▷ 1500ｍ 박지우(강원도청), 임리원 강수민(서울시청) ▷ 3000ｍ 박지우