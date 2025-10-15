업계, 철강 부원료 17개 품목 관세 면제 요청 산업통상부, 박지혜 민주당 의원 제출 자료

[헤럴드경제=김성우 기자] 글로벌 공급 과잉과 보호무역주의 확산, 내수 침체의 삼중고에 시달리고 있는 국내 철강업계가 핵심 철강재로 여겨지는 열연과 스테인리스(STS) 냉연, 후판 등 주력 상품에 들어가는 부원료에 대한 수입 관세를 면제해 달라고 정부에 공식 요청한 것으로 전해졌다.

15일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 박지혜 더불어민주당 의원실이 산업통상부로부터 제출받은 자료에 따르면 철강업계는 지난달 철강 부원료 17개 품목에 대해 관세 면제를 요구했다.

철강 부원료는 철강생산 공정에서 철광석 등 주원료 외에 철강의 품질이나 작업성 향상, 특정 성질 부여 등을 위해 투입되는 재료 전반을 일컫는다. 철강업계가 관세 면제를 요청한 품목은 페로니오븀 고탄소페로크롬 저탄소페로크롬 페로니켈 니켈괴 페로티타늄 등이다.

이를 통해 철강업계는 열연, 스테인리스(STS) 냉연, 후판 등 주력 상품뿐 아니라 각종 철강제품을 만들어 왔다.

이번 요구는 그간 업계 전반에서 있어왔던 수입산 철강 부원료에 대한 관세 철폐 필요성이 수면위로 드러난 결과로 풀이된다. 일본 중국 대만 등 경쟁국들은 철강 부원료에 대해 무관세 또는 상대적으로 낮은 관세 적용하는 데 반해 국내는 2~8%의 고율의 관세가 부과돼 원가 경쟁에서 밀릴 수 있다는 것이다.

철강업계 관계자는 “수입산 철강 완제품은 세계무역기구(WTO) 양허관세율 적용돼 관세가 0%”라며 “철강 부원료를 수입해 국내에서 제품을 만드는 업체가 오히려 관세가 낮은 중국·일본산 제품에 비해 역차별을 받게 되는 구조”라고 강조했다.

관세 철폐가 이뤄진다면 원가 절감을 통해 단기적으로 가격 경쟁력을 끌어올릴 수 있을 것으로 업계는 보고있다.

한편 국내 철강산업이 최악의 업황 부진을 겪고 있다는 점도 이같은 요청이 이뤄진 이유다. 지난해 내수 판매량이 5000만t 아래로 떨어졌으며, 건설업 부진 등에 따른 수요 감소로 당분간 실적 회복이 어려울 것으로 전망된다.