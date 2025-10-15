[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김정기 대구시장 권한대행은 최근 달서구와 갈등으로 이어진 신청사 설계공모 결과와 관련해 “투명하고 공정한 절차를 통해 가장 합리적인 방법으로 설계안이 확정됐다”고 15일 밝혔다.

김 권한대행은 이날 대구시청 동인청사에서 열린 간부회의를 통해 “시민 공론화를 통해 결정된 사업으로 예산, 기준면적, 호화청사를 지양하는 정부 방침 등 여러 제약 아래 시의 개입이 일절 없었다”며 “향후 시민 의견을 충분히 반영해 남은 전 과정을 투명하게 공개하겠다”고 했다.

이어 “신청사 건립사업은 도청 후적지 개발과 연계돼 있고 대구 100년을 설계하는 도심의 공간적 변화를 가져올 핵심적인 사업으로 2030년에 반드시 준공돼야 한다”고 강조했다.

또 내년도 본예산 편성과 관련해서는 “전년 대비 지방세 세입이 410억원 감소하고 복지비 등 경직성 경비가 83%를 차지하는 상황“이라며 ”지방채 발행한도를 모두 활용해도 지출구조조정이 불가피한 상황으로 사업 우선순위를 최대한 고려해 예산을 편성하고 직능단체와 의회에도 충분히 설명해 달라”고 지시했다.

끝으로 김정기 대구시장 권한대행은 “이번달 27일 예정된 국정감사는 시민의 눈높이를 맞추고 위원들의 질의를 통해 대구시 정책을 적극적으로 알리는 기회“라며 ”합리적인 지적은 수용하고 사실과 다른 부분은 시민들게 적극 알릴 수 있도록 대비하라”고 말했다.