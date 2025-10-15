캄보디아서 납치·감금된 한국인 사건 파장 한국 정부, 캄보디아에 합동 대응팀 파견 미·영도 캄보디아 범죄조직 제재 조치 단행 中집단, 미국·영국 금융체계 사용 불가 中정부 “캄보디아 중국인 안전사건 해결”

[헤럴드경제=김수한 기자] 전 세계의 ‘공공의 적’이 되고 있는 캄보디아를 향해 미국과 중국이 칼을 빼들었다.

캄보디아에서 납치, 감금되는 한국인 사건이 최근 논란이 되고 있는 가운데 미국, 중국 역시 캄보디아에 강경한 입장을 보이고 있다.

15일 중국 신화통신에 따르면, 캄보디아에 구금 중인 한국인은 80여명에 달하며, 이들은 한국 귀환을 거부하고 있다.

전날 한국 외교부 역시 캄보디아에 갔다가 안전이 확인되지 않는 한국인이 80여명에 이른다고 밝혔다.

하지만 귀국을 거부한 사람들이 안부를 알 수 없는 사람들과 같은 사람들인지는 확인되지 않고 있다.

외교부는 지난 7월과 9월 캄보디아 측 단속에 따라 한국인 90명이 온라인 사기 범죄 현장에서 검거됐으며, 60여 명이 아직 추방되지 않고 남아 있는 상태라고 설명했다.

한편, 지난 8월 20대 한국인 대학생이 캄보디아에서 고문당한 뒤 숨진 채 발견됐다. 캄보디아 당국은 살인과 사기 혐의로 중국인 3명을 구속기소했다.

대학생 피살 사건 이후 한국인이 캄보디아에서 실종·감금된 사례가 연이어 드러나는 가운데 한국 정부는 15일 합동 대응팀을 파견했다.

미국과 영국, 캄보디아 근거지 삼는 중국 범죄집단 제재…21조원 몰수 추진

미국과 영국 정부는 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 활동하며 전 세계 피해자들의 돈을 뜯어내고 인신매매한 노동자들을 고문하는 불법 스캠(사기)센터를 운영해온 조직을 제재했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

한국 젊은이들을 캄보디아로 유인해 감금한 뒤 자신들의 범죄에 동원하고, 고문·살해까지 한 일당의 범죄와 피해 실태가 최근 한국 사회에 충격파를 던지고 있는 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직에 주목하고 있었던 것이다.

제재 대상은 ‘프린스 그룹’과 그 회장인 천즈다.

영국 정부 성명에 따르면 프린스 그룹은 캄보디아 등지에서 광범위한 사업을 하는 업체다.

일간 가디언에 따르면 천즈는 1987년 중국에서 태어났고 빠르게 부를 축적하며 캄보디아에서 정치적 영향력을 키웠다.

중국 국적외에 키프로스와 바누아투 시민권을 사들인 것으로 추정된다.

영국 정부는 ‘골든 포천 리조트 월드’를 제재 대상으로 올렸다.

영국 정부는 이 리조트를 프린스 그룹 자회사가 건설하고 ‘기술 단지’로 위장한 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지의 배후 회사라고 설명했다.

천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 투자해 왔다고 한다.

여기에는 런던의 1200만 파운드(약 230억원)짜리 저택과 1억파운드(약 1900억원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채가 포함된다.

제재로 이들 사업체와 부동산은 즉각 동결되며 천즈 등은 영국 금융체계를 사용하지 못하게 된다.

이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 “이런 끔찍한 스캠 센터의 배후에 있는 자들은 취약한 사람들의 삶을 망치면서 그 돈을 묻어두기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다”고 말했다.

美, 中 천즈회장 보유 21조원 상당 비트코인 몰수 소송

미국 재무부는 프린스 그룹을 ‘초국가적 범죄조직’으로 규정하고서 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 이날 밝혔다.

또 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했다고 이날 밝혔다.

피고인의 신병이 확보되지 않은 상황에서 그간 파악된 범죄 사실만으로 재판에 회부한 것인데, 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다.

법무부는 또 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만7271개를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다.

현재 미국 정부가 이 비트코인을 압류 중이다.

이는 미 법무부 역사당 최대 규모의 압류라고 법무부는 설명했다.

미 재무부는 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원 그룹을 미국 금융체계에서 차단하는 조치도 확정했다.

후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억달러(약 5조7000억원)의 불법 자금을 세탁했다.

이 가운데 3700만달러는 북한이 해킹한 가상화폐라고 미 재무부는 설명했다.

미국의 금융기관들은 후이원 그룹 관련 거래가 금지된다.

중국 당국 “중국인 안전사건 해결”…“달리는 차량서 뛰어내린 중국인 구조”

중국 외교당국은 캄보디아 경찰이 지난달 범죄조직 피해자인 중국인들을 구출하고 중국인 용의자들을 체포했다고 밝혔다.

신화통신에 따르면 전날 캄보디아 주재 중국대사관은 캄보디아 시하누크빌주 경찰국 발표를 인용, 캄보디아 경찰이 최근 중국인들의 안전과 관련된 사건을 해결했다고 전했다.

중국대사관은 시하누크빌주 경찰이 지난달 20일 캄보디아 수도 프놈펜-시하누크빌 간 고속도로를 달리던 차에서 뛰어내린 중국인 2명을 구조했다고 설명했다.

이어 캄보디아 국가경찰총감 지휘 아래 시하누크빌주 경찰국과 오다르메안체이주 경찰이 협력해 중국 국적 피해자 4명을 구출하고 중국 국적 범죄 혐의자 6명을 체포했다고 덧붙였다.

중국대사관은 “시하누크빌주 경찰 소개에 따르면 이 범죄단체는 장기간 중국인을 대상으로 불법 구금·납치·협박·인신매매 등 범죄 행위를 저질러왔고, 현재 사건은 아직 추가 수사 중”이라고 전했다.

그러면서 “중국대사관은 캄보디아 측이 철저히 진상을 규명하고 범죄 분자를 엄벌해 캄보디아 내 중국인의 생명·재산의 안전을 실질적으로 보호하기를 촉구한다”고 말했다.

중국인 범죄조직에 의해 수년간 자행된 인권 침해를 묵인했다는 의혹을 받아온 캄보디아 경찰은 뒤늦게 집중 단속에 나서고 있다. 훈 마넷 캄보디아 총리가 지난 7월 14일 전국적인 온라인 사기 소탕 특별작전을 공식 승인한 뒤 대대적인 단속이 이어지고 있다.

중국 공안당국은 2023년부터 미얀마 북부에서 자국 관련 보이스피싱 특별 단속을 벌였고, 지난해 말까지 중국 국적 피의자 5만3000여명을 체포한 바 있다.