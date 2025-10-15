레이어드 스타일링 주목

[헤럴드경제=전새날 기자] 패션&라이프스타일 기업 OVLR(오뷔엘알)의 여성복 브랜드 올리비아로렌은 ‘2025 겨울 컬렉션’을 출시했다고 15일 밝혔다.

올리비아로렌은 날씨에 유연하게 대응할 수 있는 실용적인 레이어드 스타일링에 주목했다. 단순하게 겹쳐 입기를 넘어, 각 아이템의 조화를 살려 스타일과 보온성을 동시에 갖춘 완성도 높은 겨울 룩을 선보인다.

대표 아이템은 화보 속 이지아가 착용한 스포티 캐주얼 라인 ‘레브(RE:VV)’의 신제품 ‘더블 레이어 다운’이다. 보온성이 뛰어난 롱 베스트와 숏 기장의 다운 점퍼를 단독으로는 물론 세트처럼 착용할 수 있다. 투웨이 지퍼와 허리 스트링 등 세심한 디테일로 실용성을 높였다.

또 다른 대표 제품 ‘하프슬리브 케이프 코트’는 레이어링에 최적화된 디자인이 특징이다. ‘에코 퍼 자켓’은 올해 트렌드 중 하나인 ‘퍼’ 소재에 둥근 목둘레선과 짧은 기장으로 경쾌한 분위기를 강조했다.

다채로운 겨울 스타일링을 제안하는 올리비아로렌의 ‘2025 겨울 컬렉션’은 전국 올리비아로렌 매장과 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다. 브랜드 뮤즈 이지아와 함께한 캠페인 영상 등 다양한 콘텐츠는 브랜드 공식 SNS(사회관계망서비스) 채널을 통해 확인할 수 있다.

올리비아로렌 관계자는 “변화무쌍한 날씨가 예상되는 올 겨울을 대비해 스타일과 보온성을 겸비한 겨울 제품들을 준비했다”라고 말했다.