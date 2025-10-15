이광일 전남도의원 16일 간담회 마련…어촌계장 활동비 지급 본격 논의

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 지방자치법에 따라 매월 일정 수당이 지급되는 마을 이·통장처럼 어촌계를 대표해 활동하는 어촌계장에 대한 활동비 지급 필요성을 논의하고 어업인들의 의견을 청취하는 간담회가 마련된다.

전남 여수지역 지방의원들과 여수어촌계협의회는 16일 오후 1시 여수시 국동 (사)한국수산업경영인 여수시연합회 회관에서 어촌계장 활동비 지급 필요성과 어업인의 여러 고충을 청취하는 시간을 마련했다.

현행법상 어업 생산성을 제고하고 어촌 생활 향상을 위해 지구별 수산협동조합원이 어촌계를 조직해 공동사업 등을 수행하도록 돼 있지만, 어촌계장 지원에 관한 구체적인 지원 근거는 마련돼 있지 않은 실정이다.

따라서 이번 간담회는 어촌계장 활동비 지급이 시급한 어촌계 현실과 어업인들이 겪는 다양한 현장 고충을 지방 의회가 직접 듣고 제도 개선 방향을 모색하기 위해 준비됐다.

어촌의 경우 기후변화로 인한 어획물 감소, 어업인 고령화, 어촌 쇠퇴 등의 영향으로 갈수록 어려움이 커지고 실질소득이 감소하는 실정에서 지방의원들이 직접 어업 현장을 찾아 정책적 대안을 모색하기 위한 자리다.

이번 토론회에는 이광일 전남도의원을 비롯해 박성미·이미경·정신출 여수시의원 등이 참여해 어촌계 운영과 제도 개선 방향에 대해 의견을 나눈다.

이광일 도의원은 “간담회를 통해 어촌계 운영의 현실적 어려움이 제도적 해결로 이어지고 어업인의 삶이 더 안정적으로 뿌리내릴 수 있는 기반이 마련될 것”이라고 기대했다.