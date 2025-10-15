밀워키와 NLCS 2차전서 5-1 승리 야마모토, 1회 첫 타자에 홈런 맞고 9이닝 3피안타 탈삼진 7개 쾌투 다저스 투수 21년 만의 PS 완투승 김혜성은 NLCS 2경기 연속 벤치

[헤럴드경제=조범자 기자] 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스가 2년 연속 월드시리즈 진출에 한 발 더 다가섰다. 선발 투수 야마모토 요시노부는 1실점 완투승으로 팀 승리의 발판을 놨다.

다저스는 15일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2025 MLB 포스트시즌 밀워키 브루어스와 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전 4승제) 2차전에서 5-1로 승리했다.

지난해 월드시리즈 챔피언 다저스는 원정 2연승을 챙기고 가벼운 발걸음으로 안방으로 향한다. 오는 17일부터 열리는 홈 3~5차전 가운데 2승만 추가하면 2년 연속 월드시리즈 무대에 오른다.

다저스 선발 투수 야마모토는 1회말 밀워키 선두 타자 잭슨 추리오에게 솔로 홈런을 맞았지만 실점은 그걸로 끝이었다.

야마모토는 9이닝을 투구수 111개로 완투, 탈삼진 7개와 피안타 3개, 사사구 1개, 1실점으로 밀워키 타선을 완벽하게 틀어막았다.

다저스 투수가 포스트시즌에서 완투승을 거둔 것은 2004년 호세 리마 이후 21년 만이다. 또 포스트시즌에서 일본인 투수가 완투한 건 야마모토가 최초다.

다저스는 1차전에서도 블레이크 스넬이 8이닝을 1안타 무실점으로 호투하는 등 2경기 연속 선발 투수들이 마운드를 든든하게 지켰다.

야마모토는 “1회 첫 타자에게 홈런을 맞은 건 아쉬웠지만, 바로 마음을 리셋하고 내 투구에 집중했다”고 소감을 밝혔다.

MLB닷컴은 “올시즌 야마모토는 선발 로테이션에서 단 한 번도 결장하지 않은 유일한 투수”라며 “데이비드 로버츠 감독의 깊은 신뢰를 받고 있으며 팀의 확실한 에이스로 자리잡았다”고 전했다.

타선에서도 힘을 보탰다. 1회 솔로 홈런을 얻어맞은 다저스는 곧바로 2회초 테오스카 에르난데스의 동점 홈런으로 맞불을 놨다. 이어 2사 1루에서 엔리케 에르난데스의 2루타가 터지면서 역전에 성공했다.

2-1로 불안한 리드를 지키던 다저스는 6회초 맥스 먼시의 솔로 홈런으로 한걸음 더 달아났고, 7회에는 1사 3루에서 오타니 쇼헤이의 우전 적시타로 4-1까지 점수 차를 벌렸다. 오타니는 전날 0.139였던 PS 타율을 0.147로 끌어올렸다. 하지만 이날 5타수 1안타 삼진 3개로 타석에서 여전히 부진한 모습을 보였다.

다저스는 8회초에도 토미 에드먼의 1타점 적시타로 5-1로 달아나 원정 2연승의 값진 전리품을 챙겼다.

김혜성은 전날 1차전에 이어 이날 경기에서도 출전 기회를 얻지 못했다.