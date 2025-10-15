[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 글로벌 브랜드가치 평가에서 아시아 기업 중 유일하게 6년 연속 글로벌 톱5 위상을 지켰다.

글로벌 브랜드 컨설팅 전문업체 인터브랜드가 15일(미국 현지시간) 발표한 ‘2025 글로벌 100대 브랜드’에서 삼성전자의 브랜드가치는 905억 달러로 5위를 기록했다.

삼성전자는 2020년 이후 지금까지 글로벌 5대 브랜드 자리를 유지하고 있다.

인터브랜드는 삼성전자에 대해 ▷전 사업 부문에서의 AI 경쟁력 확보 ▷전 제품을 아우르는 AI 홈 경험 제공 ▷AI 관련 반도체 집중 투자 ▷고객 중심 브랜드 전략 수행 등이 긍정적 영향을 미쳤다고 평가했다.

삼성전자는 ‘모두를 위한 혁신(Innovation for all)’이라는 비전 아래 고객들에게 차별화된 AI 경험을 확산하고 있다.

모바일의 경우 올해까지 총 4억대 기기에 ‘갤럭시 AI’ 적용을 추진하는 등 AI 대중화를 선도하고 있다. TV와 생활가전은 ▷비전 AI ▷비스포크 AI 등 품목별로 최적화된 AI 기술을 신제품에 적용해 AI 경쟁력을 강화했다.

또한, 다양한 파트너와의 개방적 협업을 통해 보다 개인화된 AI 경험을 제공하고, ‘삼성 녹스’로 업계 최고 수준의 보안을 제공하고 있다.

고효율 제품과 스마트싱스 연동을 통해 에너지 사용을 효과적으로 관리하는 등 지속 가능한 혁신도 추구하고 있다.

반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문은 ▷HBM ▷DDR5 ▷LPDDR5X ▷GDDR7 등 차별화된 제품으로 클라우드 AI·온디바이스 AI·피지컬 AI 등 다양한 AI 수요에 대응하고 있다.

이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장(사장)은 “삼성전자는 AI 혁신과 개방적 협업을 통해 더 많은 고객들이 일상에서 AI를 경험할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”며 “앞으로도 건강과 안전 등 고객이 필요로 하는 다양한 가치를 지속 발전시켜 더 사랑받는 브랜드로 성장할 것”이라고 말했다.