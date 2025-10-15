[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 기장군은 오는 17일부터 19일까지 정관읍 중앙공원 일원에서 부산디지털대학교와 ㈜캐럿글로벌 주최 및 주관으로 ‘2025년 기장군 평생학습 박람회’를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 평생학습 수강생들이 그동안의 배움을 통해 다져온 성과와 열정을 군민들과 함께 나누는 자리이다. 또 다채로운 체험 프로그램으로 관람객들에게 즐겁고 색다른 경험을 선사할 예정이다.

17일에는 ‘평생학습&정관읍 주민자치 어울림 한마당’ 무대를 통해 기장군민대학 수강생들의 시 낭송, 무용, 합창 공연이 펼쳐진다.

18일부터 19일까지 이틀간은 민화, 펜드로잉 등 수강생들의 학습 결과물 전시와 함께 ▷글로벌 포토존&DIY 체험 ▷향기 가득 커피아트 ▷쓰고 그리는 나만의 캘리그라피 손거울 ▷마크라메 키링 만들기 등 다양한 체험 부스를 통해 주민들이 평생학습 강좌를 직접 체험해 볼 수 있는 기회도 가질 수 있다.

특히 이번 박람회에는 장애인 평생학습 활성화를 위한 ‘장애인 평생학습도시’ 홍보부스가 운영되면서 장애인 평생학습을 소개하고 장애인과 비장애인이 모두 학습하기 편한 기장군을 응원하는 특별한 체험도 마련된다.

기장군 관계자는 “이번 박람회를 통해 지역 주민들이 평생학습 프로그램에 직접 참여하고 경험하는 계기가 되길 바란다”며 “평생학습에 관심 있는 군민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.