- 입주 후 대출이자 지원, 발코니 확장 무료, 모든 옵션 무상 제공 등

- 계약 조건 변경 시행으로 인근 프리미엄 단지보다 가격 경쟁력 높아

해양수산부(해수부) 부산 이전이 본격화되면서, 부산 부동산 시장이 전반적으로 활기를 되찾는 분위기다.

해양수산부와 부산시는 앞서 2차례의 정책협의회를 통해 연말까지 본부 직원 700여 명을 포함한 총 850여 명의 인력을 부산으로 이전하는 계획과 총 700억원대 규모의 주거·정착 지원 방안을 발표한 바 있다. 청사는 부산 동구 IM빌딩(본관)과 협성타워(별관)로 확정됐으며, 두 건물 모두 부산지하철 1호선 부산진역 도보권에 위치해 업무와 주거 연계성이 뛰어난 입지로 주목된다.

해수부 이전 이슈는 단순한 기관 이전을 넘어, 부산 부동산 시장 전체에 실질적인 반등 동력을 제공하고 있다. 한국부동산원에 따르면 해수부 임시 청사 입지 발표가 있었던 7월 부산의 아파트 매매거래량은 3,344건을 기록하며, 2021년 11월 이후 약 3년 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 같은 해 1월 거래량(1,751건)과 비교해 약 6개월새 거래량이 2배 가까이 증가한 셈이다.

가격 흐름도 안정세로 접어들었다. 한국부동산원이 발표한 9월 둘째 주 부산 아파트 매매가격 지수는 99.26을 기록, 지난 8월 25일 이후 보합세를 유지하고 있다. 2022년 6월 넷째 주부터 이어진 하락세가 멈춘 것이다. 한동안 주춤했던 부산 부동산 시장이 해수부 이전이라는 대형 호재로 점차 회복 조짐을 보이고 있는 것이다.

부동산 전문가는 “해양수산부의 부산 이전은 관계 부처 및 공공기관 이전에 따라 다수의 공무원, 연구원, 민간기업 종사자들의 동반 이주 수요가 예측된다”며 “부산 부동산 시장 전반적으로 회복 조짐이 보이고 있으며 특히 빠르게 실입주 가능한 신규 아파트에 대한 관심을 그 어느때보다 높은 상황”이라고 말했다.

이 같은 흐름 속에서 실질적인 정책 수혜지로 꼽히는 곳이 바로 부산진구 가야동에 들어서는 ‘가야역 롯데캐슬 스카이엘’이다.

특히 일정기간 동안 입주 후 대출 이자를 지원하는 혜택으로 계약조건 변경을 전격 시행해 주목받고 있다. 여기에 1차 계약금 천만원, 중도금 전액 무이자, 발코니 확장, 시스템에어컨, 현관중문, 붙박이장 2개소 무상 제공 등의 혜택도 제공돼 비슷한 수준의 옵션을 유상으로 제공하는 인근 H 단지보다 오히려 가격 경쟁력은 높다는 평이다.

롯데건설이 선보이는 이 단지는 지하 4층~지상 43층, 총 4개 동 규모로 아파트 전용 59~84㎡ 725세대와 오피스텔 전용 52~69㎡ 80실 등 총 805세대로 구성된 초고층 복합주거단지다. 입주는 2026년 1월 예정으로, 해수부 이전 시기와의 맞아떨어져 실수요 유입이 기대된다.

무엇보다 부산도시철도 2호선 가야역 초역세권에 위치해 있다는 점이 큰 강점이다. 가야역에서 출발하면 국제금융센터가 있는 문현금융단지, 광안리, 해운대까지 편리하게 이동할 수 있으며, 해수부 이전 부지와도 지하철로 6정거장 거리로 접근성이 뛰어나다. 단지 인근에는 BRT 정류장도 있어 교통 여건이 매우 우수하다.

또한 서면까지는 두 정거장 거리로, 전포카페거리, 롯데백화점 부산본점, 메디컬스트리트 등 풍부한 생활 인프라를 도보 생활권에서 이용할 수 있다. 이마트 트레이더스, 롯데마트, 부산시민공원 등도 가까이 위치해 실거주 만족도가 높을 것으로 예상된다.

분양 관계자는 “행정기관 이전 시기와 단지의 입주 시기가 겹치면서 이와 관련한 수요자들의 문의가 크게 늘었다”며 “특히 계약조건 변경을 전격 시행해 발코니 확장을 비롯한 다수의 옵션을 무상으로 제공하는 만큼 일대에서 사실상 가장 합리적인 수준의 가격에 공급돼 경쟁력이 높다”고 전했다.

견본주택은 부산 해운대구 우동 일원에 위치해 있다.