글로벌 말차 트렌드 정조준 11월엔 ‘비비고 말차 호떡’ 출시

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 유기농 말차 브랜드 슈퍼말차와 협업해 ‘비비고 말차 붕어빵’을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 신제품은 글로벌 말차 트렌드를 적극 반영했다. 국내산 말차 원료를 함유한 크림 필링과 빵으로 말차의 풍미를 구현했다. 국산 찹쌀가루를 활용한 CJ제일제당의 ‘프리믹스 기술’로 바삭하고 쫀득한 식감도 살렸다. 에어프라이어에 10분만 조리하면 간편하게 맛있는 붕어빵을 즐길 수 있다.

이번 신제품은 이마트 등 전국 대형마트와 CJ더마켓, 마켓컬리 등 주요 온라인몰에서 구매 가능하다.

CJ제일제당은 최근 비비고 공식 인스타그램을 통해 ‘말차 코어’를 주제로 한 콘텐츠를 공개하며 화제를 모았다. ‘말차 배추김치’, ‘말차 왕교자’ 등 독특하고 재미있는 가상의 말차 신제품들을 제시하며 소비자들의 열띤 반응과 적극적인 소통을 이끌어냈다. 해당 콘텐츠는 X(옛 트위터) 등 다른 소셜 미디어 채널로 전파되며 총 조회수 850만건, 좋아요·댓글·공유 등의 상호작용 40만건 이상을 기록했다.

이에 힘입어 CJ제일제당은 슈퍼말차와 함께 한국의 대표적인 겨울 간식인 붕어빵과 호떡 콜라보 시리즈를 선보이며 전 세계적인 말차 열풍에 본격 합류한다는 전략이다. 영화와 드라마 등 K-콘텐츠 흥행에 떡볶이, 김밥, 붕어빵 등을 중심으로 한 K-스트리트 푸드의 글로벌 인기가 높아지고 있다는 점에 착안해 이를 ‘말차’로 새롭게 풀어낸 신제품을 기획했다.

오는 11월에는 붕어빵에 이은 두 번째 협업 제품으로 ‘비비고 말차 호떡’을 선보일 예정이다. 이 제품은 다가오는 겨울 시즌에 맞춰 한국의 대표 간식인 호떡을 재해석했다. 말차에 익숙한 젊은 세대는 물론 전통 간식을 선호하는 기존 세대까지 아우르며 폭넓게 호응을 얻을 것으로 기대된다.

CJ제일제당 관계자는 “최근 말레이시아와 태국에 매장을 오픈하는 등 국내산 말차를 전 세계에 알리고 있는 슈퍼말차와 협업해 젊은 소비자들에게 더 가까이 다가가고자 한다”며 “앞으로도 시장 트렌드와 고객의 눈높이에 맞는 제품을 계속해서 선보일 것”이라고 말했다.