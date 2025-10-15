순천서 제7회 동북아 차역사문화산업축전 개최

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전통 제다(製茶)의 역사와 미학, 예술적 감성을 아우르는 ‘제7회 동북아 차(茶)역사문화산업축전’이 (사)고려천태국제선차연구보존회 주관으로 오는 17,18일 이틀간 순천만국가정원 갯벌공연장과 순천대학교 박물관에서 열린다.

17일 오후 5시 순천만국가정원 갯벌공연장에서 열리는 개막 공연 ‘이차저차한 울림’은 차와 음악이 만나 전통의 향기를 무대 위로 되살린다.

한·중·일 다례 공연을 비롯해 한국무용, 국악, 클래식, 퓨전음악이 어우러진 다원 공연 형식으로, 차의 여정과 수행의 정신을 예술로 표현할 예정이다.

부대행사로는 ‘다식·다화 전시회- 찻자리의 미학’이 함께 펼쳐진다.

전통 궁중 다식부터 세계 각국의 다화(茶花) 예술까지, ‘눈으로 마시는 차’의 세계를 체험할 수 있도록 구성됐으며, 현장에서는 다식 시식 체험 프로그램도 운영된다.

18일 오후 1시 순천대박물관 세미나홀에서는 ‘제5회 한·중·일 제다문화 국제학술대회’가 개최된다.

이번 학술대회는 ‘세계무형유산으로서 제다와 전통 제다법의 전승’을 주제로, 한국·중국·일본의 제다문화 연구자들이 한자리에 모인다.

중국에서는 판팡위안 교수(절강대학), 일본 오사다 사치코 교수(수원대), 한국은 세운 스님(대한불교천태종 중앙종회 전 의장) 등이 참여해 각국의 제다 전통과 전승 방안 등을 논의할 예정이다.

순천시 문화예술과는 “이번 축전은 차문화에 담긴 예술성과 국제적 가치에 대한 깊이 있는 교류의 장이 될 것”이라고 말했다.