온라인 커뮤니티서 피해 글 산

[헤럴드경제=한지숙 기자] 국내 유명 백화점서 판매한 프랑스 명품 주얼리 브랜드 까르띠에(Cartier)의 고가 다이아몬드 반지가 불량품으로 판정되면서 논란이 일고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘까르띠에 반지 불량 판정, 제품도 대응도 모두 불량이었다’는 제목의 글이 올라 와 시선을 끌었다.

작성자 A씨는 “무려 5년 넘게 끼고 다녔던 까르띠에 반지가 최근 불량품 판정을 받았다”며 불량품 판정을 받은 자신의 반지와 정상품 반지 사진을 각각 첨부했다.

정상품 반지는 국내서 인기 모델인 러브 라인 풀 파베 세팅이며 현재 2770만원에 판매되고 있다.

A씨는 2020년 6월 결혼기념일을 기념해 서울 유명 백화점 본점에서 1860만원에 구매했다고 한다.

그는 “얼마 전 아주 친한 지인이 ‘최근에 동일한 반지를 구매했는데 (A씨의) 이 반지는 좀 이상하다’는 말을 해주기 전까지는 불량품일 거라고 상상도 못했다”고 적었다.

A씨는 “다이아몬드 주위 폴리싱 상태를 봐 달라. 한 곳이 아닌 (다이아몬드 6개) 모든 곳이 이렇다”며 “정상품은 제대로 된 주위 폴리싱으로 다이아몬드 사이즈가 더 크고 반짝거림이 부각돼 보이는 반면 제 불량품은 다이아몬드 사이즈가 더 작아보임과 동시에 칙칙하며 반짝임이 덜 했다”고 주장했다.

이어 “구입 당시에는 불량품임을 알아차리기가 사실상 불가능했다”면서 “제가 반지를 여러 개 사서 비교해봤다면 차이를 알 수도 있었겠지만, 매장에서 제 사이즈에 맞는 단 하나를 내어준 게 전부였다. 당연히 0.1%의 의심도 없이 믿고 구매했다”고 했다.

A씨는 “뒤늦게 한눈에 봐도 이상한 불량품임을 알았을 때, 충격과 분노는 이루 말할 수 없다”며 “5년 전 가격으로 환불을 받았다. 과정은 다시 떠올리기도 싫은 스트레스투성이였다”고 했다.

A씨가 공개한 사진에는 다이아몬드 주위 마감이 정상품과 비교해 확연히 차이가 나는 모습이었다.

까르띠에는 지난달 올들어 세 번째 가격 인상을 단행했다. 현재 해당 모델은 2770만원으로 A씨가 구입했던 5년 전 가격과 비교해 1000만원 가까이 올랐다.

A씨는 “명품이라는 이름이 반드시 품질과 신뢰 그리고 훌륭한 대응을 담보하지 않는다”며 “까르띠에라는 이름이 품질과 책임을 보장해줄 거라 믿었던 제 잘못일 수도 있지만, 무조건 믿지 마시라”고 당부했다.

현행 소비자분쟁해결기준에 따르면 구매 후 6개월 이내 하자는 제조사 결함으로 추정돼 교환·환불이 가능하다. 하지만 까르띠에 측은 이를 무상 수리가 아닌 ‘유상수리’로 안내하고, 프랑스 본사 검수를 위해 수개월 대기를 요구하는 것으로 알려졌다.

까르띠에 관계자는 “불량품 같은 경우에는 점검을 해보거나 AS를 해보고 판정 결과가 나오면 고객에 안내를 드리고 있다”며 “불량품 판정 후 (교환이나 환불 등의) 절차를 진행하고 있다”고 설명했다.