신작 MMORPG 170개국 대상 출시, 한·중 제외 지위믹스 토크노믹스…26일 사전 다운로드

[헤럴드경제=차민주 기자] 위메이드는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 신작 ‘레전드 오브 이미르(Legend of YMIR)’ 글로벌 버전을 10월 28일 170개국 대상으로 출시한다고 15일 밝혔다. 다만 한국, 중국은 제외된다.

레전드 오브 이미르는 신들의 몰락 이후, 혼돈에 빠진 세계에서 질서를 되찾기 위해 싸우는 전사의 이야기를 담은 MMORPG다. ▷언리얼 엔진 5 기반의 그래픽 ▷블랙 발키리의 흔적을 추적하며 서사를 완성하는 시네마틱 스토리텔링 ▷전 세계 이용자가 맞붙는 대규모 서버 대전 ▷글로벌 토너먼트 ‘이미르컵(YMIR CUP)’ ▷이용자가 직접 세계를 만들어가는 ‘파트너스 서버(Partners Server)’ 등이 특징이다.

아울러 레전드 오브 이미르 글로벌 버전은 핵심 재화 ‘gWEMIX(지위믹스)’를 중심으로 한 토크노믹스를 구축했다. 이용자는 서버 대전 등 인게임 콘텐츠에서 토크노믹스 아이템 지위믹스를 위믹스 코인과 1대1로 교환할 수 있다.

위메이드는 오는 26일 레전드 오브 이미르 사전 다운로드를 시작한다. 이용자는 구글 플레이, 애플 앱스토어, PC를 통해 게임을 설치할 수 있다.

더불어 레전드 오브 이미르 글로벌 버전은 공식 사이트와 블록체인 게임 플랫폼 ‘위믹스 플레이(WEMIX PLAY)’에서 사전 예약을 진행 중이다.