패션 큐레이션 노하우 웰니스로 확장 에블바레 협업 첫 클래스, 30분만에 완판

[헤럴드경제=강승연 기자] 코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)의 스포츠 전문 플랫폼 더카트가 여성들의 웰니스 라이프스타일을 위한 서비스 ‘더카트 스튜디오’를 선보인다고 15일 밝혔다.

더카트 스튜디오는 더카트 플랫폼 내 별도 메뉴로 구성된 클래스 판매 전용 섹션이다. 웰니스 라이프를 즐기는 여성을 위한 클래스를 정기적으로 기획, 운영하고자 신설됐다.

더카트는 국내 웰니스 시장이 연 15% 성장하며 빠르게 확대되는 데 발맞춰 단순한 의류 판매를 넘어 고객의 라이프스타일 전반으로 사업 영역을 확장하겠다는 목표다.

첫 번째 프로젝트로 국내 1위 바레 전문 브랜드 에블바레(everybarre)와 협업해 스페셜 바레 클래스를 10월 18일, 26일, 11월 1일 총 3회에 걸쳐 서울 플레이스 남산에서 진행한다. 바레(Barre)는 발레 바를 활용한 저강도, 고반복의 등척성 운동으로 부상 위험이 낮고 코어 강화와 체형 교정 효과가 뛰어나 최근 여성 소비층 사이에서 주목받고 있는 운동이다.

더카트는 지난 9월 25일 인플루언서를 대상으로 한 프리뷰 행사를 성황리에 마쳤다. 10월 2일부터 일반 고객 대상으로 진행한 사전 참가 접수는 티켓 오픈 후 30분 만에 전 회차가 완판됐다.

클래스 공간은 Z세대 사이에서 유행 중인 ‘핑크 필라테스 프린세스(Pink Pilates Princess)’ 트렌드를 반영해 핑크톤으로 꾸몄다. 요가매트와 더카트 로고 오브제, SNS 인증 포토존 등 다양한 요소도 배치된다. 참가자에게는 한정 기프트와 말차라떼 등 특별한 혜택이 제공될 예정이다.

더카트는 향후 ENERGY(건강한 신체), BALANCE(건강한 정신), GLOW(아름다운 외모) 세 가지 카테고리를 중심으로 ‘더카트 스튜디오’ 서비스를 확장해 바레, 요가, 필라테스, 명상 등 다양한 웰니스 클래스를 정기적으로 선보일 계획이다.

더카트 관계자는 “패션 큐레이션의 노하우를 웰니스 영역으로 확장해, 옷을 고르듯 세심하게 선별한 프리미엄 클래스만을 제공하는 것이 더카트 스튜디오의 핵심 철학”이라며 “단순한 운동을 넘어 특별한 웰니스 경험을 선사할 것”이라고 전했다.