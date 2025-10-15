스카이스캐너, 트래블 트렌드 2026 발표

[헤럴드경제=함영훈 기자] 우리가 해외여행 때를 되돌아보면, 근사한 중세 성체를 만나는 것 만큼이나 현지인들이 가는 마트를 발견했을 때 적지않은 기쁨을 느꼈던 것 같다.

아울러, 수려한 자연경관을 보는 것 만큼이나, 내 숙소의 색다른 디자인과 분위기, 힐링을 위한 편의시설을 보고 기분 좋아 했었다. 그런데, 마트나 숙소는 여행을 위한 하나의 구색일 뿐이라 여겨, 이를 자랑거리로 크게 내색하지 않았다.

특히, 더더욱 내색할수 없었던 것은 여행지에서 매력적인 사람과 조우되었을때의 설렘과 기대감이다. 여행자는 “혹시 나와 친구가 될지도 몰라”, “설마 연인까지?” 하는 생각을 여행 기간 내내 뇌리에 달고 살았고, 그의 사소한 언행에 기쁨을 느낀 적이 있었을 것이다. 이 과정은 ‘자만추’(자연스런 만남 추구) 아닌 ‘여만추’(여행에서 만남 추구)이다.

이젠, 이런 소소한 행복들을 대놓고 자랑하고, 나아가 그것을 하나의 여행목적으로 두는 시대가 왔다. 이른바 ‘마트어택’, ‘이색체크인’ 등 트렌드이다.

글로벌 여행 앱 스카이스캐너가 이런 경향을 간파했다. 스카이스캐너는 ‘트래블 트렌드 2026’ 발표를 통해 7대 여행 트렌드와 인기 여행지 및 가성비 여행지를 공개했다.

스카이스캐너에 따르면 2026년 한국인 여행객의 80%가 2025년보다 비슷하거나 더 많이 여행을 떠날 계획이라고 답했으며, 31%는 항공편과 숙소에 더 많은 예산을 지출하겠다고 밝혀 2026년에도 한국인 여행객의 여행에 대한 뜨거운 관심이 이어질 것으로 전망된다.

내년 트렌드의 핵심 키워드는 ‘나만을 위한 맞춤형 여행의 시대’다.

2026년 여행객들은 각자의 취향과 가치관, 버킷리스트와 같은 개인적인 기준을 바탕으로 자신만의 여행을 계획할 전망이다.

스카이스캐너는 이에 기반하여 2026년 주목해야 할 7대 여행 트렌드로 ▷마트어택, ▷여.만.추(여행에서의 만남 추구), ▷책스케이프, ▷글로우업여행, ▷이색체크인, ▷산악바이브, ▷다세대여행을 소개했다.

▶마트어택: 2026년 미식 관광의 흐름은 식당 예약에서 슈퍼마켓 탐방으로 변화할 전망이다. 현지 마트에서 식재료를 구매하거나 편의점 간식 코너를 탐색하는 등 예산을 아끼는 동시에 현지 생활을 맛볼 수 있는 방식이 주목받는다. 한국인 여행객 절반 이상(56%)은 여행 중 현지 슈퍼마켓을 자주 또는 항상 방문한다고 답했으며, 주된 이유로는 ‘현지 식문화를 알 수 있는 가장 좋은 방법(52%)’을 꼽았다.

▶여.만.추(여행에서의 만남 추구): 단순한 관광을 넘어 깊이 있는 경험을 추구하는 여행객이 증가하면서, 여행지에서 현지인과 교류하거나 새로운 인연을 사귀는 것에 더욱 열린 마음을 가질 것으로 분석된다. 한국인 여행객 10명 중 4명(41%)은 친구를 사귀거나 로맨틱한 인연을 찾기 위해 해외여행을 가본 적이 있거나 고려한 경험이 있다고 응답했다.

▶책스케이프: 독서 열풍에 힘입어 문학 작품의 배경이 된 여행지를 선택하거나 현지 서점과 도서관을 찾는 등 문학과 여행을 결합한 여행 방식이 두드러질 것이다. 한국인 여행객 3명 중 2명(63%)은 문학 작품에서 영감을 받아 여행 상품을 예약했거나 고려한 경험이 있다고 답했다.

▶글로우업여행: 2026년에는 스킨케어 루틴과 뷰티 관리법에 대한 관심이 소셜 미디어를 넘어 실제 여행 계획과 방식에도 영향을 미칠 것으로 분석된다. 한국인 여행객 10명 중 4명(42%)은 여행 중 뷰티 제품을 구매한 경험이 있으며, 39%는 현지에서만 판매되는 제품을 구매하기 위해 여행 중 뷰티 관련 활동을 한다고 응답했다.

▶이색체크인: 2026년에는 숙소가 단순한 숙박 공간을 넘어 여행의 목적지가 될 전망이다. 한국인 여행객의 44%는 숙소만을 기준으로 여행지를 선택한 경험이 있다. 한편, 스카이스캐너의 ‘독특한 숙소’ 필터를 이용한 전 세계 호텔 예약 역시 전년 동기 대비 60% 증가했다[2].

▶산악바이브: 자연에서 평온함을 즐기기 위해 사계절 내내 산악 여행지를 찾는 여행객이 전 세계적으로 늘어날 것으로 예측된다. 스카이스캐너의 ‘산이 보이는 객실’ 필터를 이용한 전 세계 호텔 예약은 전년 동기 대비 103% 증가했다[3].

▶다세대여행: 단순한 비용 분담을 넘어 가족 간 추억을 쌓기 위해 부모, 자녀, 조부모가 함께 떠나는 다세대 여행이 특히 MZ 세대를 중심으로 떠오르고 있다. 한국인 Z세대 성인 39%가 최근 2년 내 부모와 함께 여행한 경험이 있으며, 밀레니얼 세대의 5명 중 1명(23%)은 자녀 및 부모와 함께 여행한 경험이 있다고 응답했다.

내년 인기 여행지에는 일본 아사히카와(+476%), 미야코지마(+247%), 중국 충칭(+245%) 등이 이름을 올렸다. 이어, 모리셔스 포트루이스, 이탈리아 바리, 이집트 카이로, 스페인 팔마, 빌바오, 스위스 제네바, 베트남 후에 등이 뒤를 이었다. 스카이스캐너측은 “아사히카와는 일본에서 가장 먼저 단풍을 볼 수 있고, 미야코지마는 ‘일본의 몰디브’로 불리며 SNS에서 인기를 끌고 있다”고 설명했다.

가성비 여행지로는 일본 요나고(-27%), 아부다비(-27%), 중국 창사(-20%), 등이 꼽혔다. 이어 멕시코 멕시코 시티, 중국 하얼빈, 일본 사가, 크로아티아 자그레브, 몽골 울란바토르, 캐나다 캘거리, 싱가포르가 톱10에 올랐다.

스카이스캐너 여행 전문가 제시카 민(Jessica Min)은 “한국인 10명 중 6명(61%)이 유튜브를 통해 여행에 대한 영감을 얻고, 특히 Z세대는 유튜브(70%)와 인스타그램(56%)을 통해 적극적으로 여행 정보를 찾는 등 소셜미디어에서 더욱 개인화되고 특별한 경험에 영감을 받아 나만의 취향을 반영한 진정성 있는 여행을 추구하게 될 것”이라고 말했다.

이어, “2026년 인기 여행지와 가성비 여행지는 특별한 현지 식재료를 맛볼 수 있는 이탈리아 바리, 여행의 목적이 될 만큼 매력적인 숙소가 많은 아랍에미리트 아부다비 등 기존의 인기 지역을 넘어 비교적 덜 알려진 새로운 여행지로 확대되는 경향을 보였다“며 “이처럼 새롭게 주목받는 여행지를 포함해 자신만의 취향과 기준에 맞춰 여행을 떠나고자 하는 여행객이라면 스카이스캐너가 제시하는 최신 여행 트렌드와 더불어 간편한 검색 도구와 AI 기반 맞춤형 검색 기능인 ‘퍼스널 검색’ 등을 활용해 나만의 여행을 계획해 볼 것을 추천한다”고 덧붙였다.