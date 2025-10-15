고객 접점 확대·매출 성장 효과 기대

[헤럴드경제=전새날 기자] 에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일커머스 플랫폼 에이블리와 남성 패션 플랫폼 4910(사구일공)은 ‘유튜브 쇼핑 제휴 프로그램’을 동시 도입했다고 15일 밝혔다.

유튜브 쇼핑 제휴 프로그램은 유튜브 크리에이터가 쇼츠, 동영상, 라이브 스트림(생방송 영상) 등 콘텐츠에 에이블리와 4910에서 판매 중인 상품 링크를 삽입해 시청자가 영상을 보며 바로 구매할 수 있도록 하는 방식이다. 유튜브에서 마련한 일정 자격 요건을 충족한 크리에이터라면 이날부터 ‘유튜브 스튜디오(크리에이터 지원 사이트)’를 통해 간단한 등록 절차를 거친 후, 에이블리와 4910 상품 링크를 콘텐츠에 연동할 수 있다.

이번 협업으로 에이블리와 4910 입점 셀러(판매자)는 유튜브를 신규 판매 채널로 확보해 고객 접점을 확대하고 실질적인 매출 성장까지 연결할 수 있다. 콘텐츠를 통한 자연스러운 상품 노출은 마켓과 상품에 대한 인지도 향상은 물론, 효과적인 구매 전환을 이끌 수 있다. 또 크리에이터가 보유한 팬덤이 유튜브 콘텐츠를 통해 신규 고객으로 유입되고, 이들의 재방문 및 재구매가 이어지며 충성 고객으로 자리 잡는 효과도 예상된다.

유튜브 시청자의 구매 선택 폭 역시 확대될 것으로 보인다. 에이블리 입점사는 10만 개가량으로, 패션 플랫폼 업계 최대 규모다. 소비자는 콘텐츠를 즐기는 동시에 취향에 맞는 상품을 더욱 다양하게 만나볼 수 있게 된다. 유튜브와 남성 패션 플랫폼 간 첫 제휴 사례인 4910 협업도 주목된다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “이번 협업은 중소형 셀러부터 대형 브랜드까지 규모와 업력에 관계없이 입점사가 신규 고객을 크게 넓히는 동시에, 더 많은 소비자가 우수한 상품을 만나볼 기회를 마련하고자 진행하게 됐다”라며 “앞으로도 셀러와 소비자 모두 윈윈(win-win)할 수 있는 다양한 전략을 모색할 것”이라고 말했다.