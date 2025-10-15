[헤럴드경제=김광우 기자] “내가 가진 것, 모두 어려운 사람에게 나누고 싶다”

마지막 순간까지 나누고 싶다던 춤꾼 박현덕(60) 씨의 소원이 이뤄졌다. 삶을 등지는 순간, 끝내 5명의 소중한 생명을 살려낸 것.

이같은 결심을 품은 것은 하루 이틀의 일이 아니다. 그는 2002년 장기기증을 신청한 뒤, 여러 차례 가족에 자신의 뜻을 전달해 왔다.

가족들 또한 박 씨의 결심을 존중할 수밖에 없었다. 마지막 순간뿐 아니라, 60년의 삶 내내 ‘나눔’과 ‘봉사’를 실천해 왔기 때문이다.

이제 무대 위에서 웃음 짓는 박 씨를 볼 수는 없다. 하지만 가족들은 자신의 바람대로 떠난 박 씨가 지금 더 환하게 웃음 짓고 있을 거라고 확신한다.

한국장기조직기증원은 지난 8월 7일 동아대학교병원에서 박현덕(60) 씨가 뇌사 장기기증으로 5명의 생명을 살리고 인체 조직기증으로 백여 명 환자의 기능적 장애 회복에 희망을 선물했다고 밝혔다.

박 씨는 8월 1일 경북 경주시의 한 수영장에서 강습받던 중 뇌내출혈로 의식을 잃고 쓰려져 동국대학교 경주병원에서 응급 수술을 받았다. 하지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 박 씨는 가족의 동의로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 소중한 생명을 살리고, 인체조직도 함께 기증했다.

박 씨는 평소 가족들에게 삶의 끝에는 자신이 가진 재산과 몸을 어려운 사람에게 나누고 떠나고 싶다고 자주 이야기했다. 이에 2002년 기증희망등록 신청을 통해 그 뜻을 남겼다. 이러한 박 씨의 마지막 소원을 이뤄주고자 가족들은 기증에 동의했다.

경남 남해군 상주면에서 2남 2녀 중 막내로 태어나 어릴 때부터 부산에서 자란 박 씨는 동아대에서 풍물패로 활동하다 대학 졸업 후 극단 자갈치에서 연기와 탈춤, 마당놀이 등을 익혔다. 극단을 나온 후로는 객원 배우와 예술 강사로 활동하며 마당극과 풍물패 등 다양한 공연에 참여했다.

박 씨는 이후 거처를 경주시로 옮겨 최근까지 지역 시민단체 등과 연대하며 생명과 환경 살리기, 탈춤 등 민속 예술 계승 및 확산에 정성을 바쳤다. 장애인과의 연대에도 뜻을 둬 장애인과 비장애인이 함께하는 연극에 배우와 스태프로 참여했다.

박 씨는 긍정적이고 밝은 성격으로 자신이 하고자 하는 일에는 열정적이며, 함께 하는 사람들을 배려하는 따뜻한 사람이었다. 10년 넘게 헌혈을 40번 이상 하였으며, 쉬는 날이면 농사를 지어 어려운 이웃에 나눠주기도 했다.

아래는 박 씨의 아내 김혜라 씨가 남긴 마지막 인사다.

“열정적이며 자유로웠고, 봉사의 삶을 살았던 당신은 하늘의 별이 되었네. 무대에서 환하게 빛나던 당신을 기억해. 공연할 때 살아있음을 느끼는 사람이었는데, 이제는 5명에게 새 생명을 주고 백여 명에게 희망을 나눴네. 자연에 순응하며 살고 싶다던 바람대로 떠나게 되었구나. 사랑하고 고마워.”