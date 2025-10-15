17~19일 울산원예농협 일대 과수 품평회·직거래장터 열려

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 17일부터 19일까지 울산원예농협 하나로마트 일대에서 제24회 울산 배 축제를 개최한다.

이번 축제는 울산지역의 대표 특산물인 배의 우수성을 알리고, 생산자와 소비자가 함께 수확의 기쁨을 나누는 장으로 마련됐다.

행사는 17일 오후 6시 개막식을 시작으로 올해 수확한 배, 단감, 사과 품평회를 비롯해 농산물 직거래장터 및 체험·판매부스, 글로벌 퓨전 배요리 한마당, 울산 농산물 깜짝 경매 등으로 진행된다.

농산물 직거래장터에서는 배, 사과, 단감 등 과수뿐만 아니라 지역의 6차산업 인증사업자, 청년창업농, 스마트팜 생산품 등 다양한 울주 농산물을 한자리에서 접하고 구매할 수 있다.

울산 배는 올해 대형산불과 냉해피해, 폭염, 폭우 등 시련을 이겨내고 평년 수준의 수확량에 당도도 좋아 미국에도 수출하는 등 최고 수준의 배로 인정받고 있다.