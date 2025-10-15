[헤럴드경제=김주리 기자] 스타벅스가 매장 내부에서 외부음식 취식을 금지한다.

15일 스타벅스 코리아에 따르면 스타벅스는 지난 13일부터 국내 모든 매장에 외부음식 취식을 금지하는 안내문을 게시했다.

안내문에는 “매장 내에서는 준비된 메뉴를 이용해달라”는 내용의 안내문이 배치됐다. 다만 유아를 동반한 고객의 경우에는 이유식 취식이 가능하다.

스타벅스는 그동안 냄새가 심한 음식이 아니라면 스타벅스 내에서 주문한 메뉴가 아니더라도 외부 음식 취식을 허용해 왔다. 그러나 최근 온라인 커뮤니티 등에서는 스타벅스에서 떡볶이, 튀김 등을 먹는 고객이 전해지면서 논란이 일었다.

앞서 스타벅스는 지난 8월 과도한 ‘카공족’(카페에서 공부하는 사람들)을 제한하기 위해 개인용 데스크톱, 멀티탭, 칸막이 등을 금지하는 안내문을 게시하기도 했다.

스타벅스 측은 “매장을 이용하시는 고객들의 쾌적한 스타벅스 경험을 위해 모든 매장에서 외부 음료 및 음식 취식 제한 안내를 진행하고 있다”고 전했다.