척추 건강 실천 챌린지 진행 1등에 의료기기 ‘마스터 V9’ 제공

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 ‘세계 척추의 날(World Spine Day)’을 맞아 척추 건강의 중요성을 알리고 바른 자세 문화를 확산하기 위한 ‘우리 가족 자세 바로잡기 챌린지’를 오는 30일까지 진행한다고 15일 밝혔다.

‘우리 가족 자세 바로잡기 챌린지’는 소비자들의 척추질환을 예방하는 동시에 누구나 일상에서 쉽고 간편하게 척추 건강을 실천할 수 있도록 기획된 참여형 캠페인이다.

이번 챌린지를 위해 세라젬은 운동·스트레칭 전문 인플루언서이자 약 78만명의 유튜브 구독자를 보유한 강하나와 함께 ‘자세 바로잡기 스트레칭’ 영상을 제작했다. 해당 영상은 세라젬 공식몰과 공식 인스타그램, 강하나 인스타그램을 통해 15일 공개한다.

참여자는 인플루언서 강하나의 스트레칭 영상을 따라 한 사진이나 영상을 개인 인스타그램 계정에 릴스 또는 게시글로 업로드하면 된다. 업로드 시 필수 해시태그(세라젬, 자세 바로잡기 챌린지, 세계 척추의 날)와 자세 바로잡기 스트레칭이 필요한 지인의 계정을 게시글에 태그하면 참여가 완료된다. 참여는 인스타그램 채널로만 참여할 수 있으며, 11월 30일까지 진행된다.

경품 혜택도 마련했다. 1등에게는 세라젬의 대표 척추 관리 의료기기인 ‘마스터 V9’을 증정해 캠페인의 의미를 더했다. ‘마스터 V9’은 목부터 골반까지 이어지는 척추 전 구간을 정교하게 관리해 바른 자세 유지에 도움을 주는 제품이다.

2등에게는 발 부위의 혈류 개선과 피로 해소에 도움을 주는 ‘힐랙스 발마사지기(2명)’, 3등에게 ‘신세계백화점 상품권 5만원권(10명)’, 4등에게 ‘웰카페&라운지 체험쿠폰(1인 2매, 50명)’을 증정한다.

한편, 세계 척추의 날은 세계보건기구(WHO)가 척추 질환에 대한 경각심을 일깨우고 적절한 예방, 치료법을 알리기 위해 지정한 날로 전 세계 각국에서 척추 건강 증진을 위한 다양한 캠페인이 펼쳐진다.

세라젬은 전 세계 70여 개국에 진출해 2500여개 체험 매장을 운영하는 글로벌 헬스케어 기업으로, 이번 캠페인을 통해 척추 건강의 중요성을 환기하고 세계 척추의 날을 기념하고자 했다.

세라젬 관계자는 “세계 척추의 날을 맞아 많은 분이 일상에서 척추 건강의 중요성을 다시 한번 생각해 보고, 가족과 함께 즐겁게 참여할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 세라젬은 27년간 축적한 기술력과 척추 관리 의료기기 분야의 전문성을 바탕으로, 일상 속 건강한 변화를 만들어가는 다양한 캠페인을 이어가겠다”고 말했다.