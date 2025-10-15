동반성장 안내책자 발간 협력사 신기술 개발 등 적극 지원 “대·중소기업 상생, 사회적 책임 다할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스는 최근 협력사와의 상생 활동을 정리하고, 업계 이해관계자들과 소통하기 위해 동반성장 안내책자를 발간했다고 15일 밝혔다.

동반성장 안내책자에 따르면 최근 3년간 현대모비스는 국내 협력사의 신제품 및 신기술 개발을 위해 총 1800억원의 지원했으며, 협력사와 공동으로 출원한 특허도 850건을 넘어섰다.

현대모비스 관계자는 “그동안 공정하고 투명한 경영시스템을 통해 대·중소기업 상생이라는 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 프로그램을 운영해 오고 있다”면서 “이번 안내책자에는 이 같은 활동과 그 성과가 고스란히 담겼다”고 밝혔다.

올해 현대모비스는 협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 역량 강화를 위해 탄소배출량을 체계적으로 산정할 수 있도록 ‘전과정평가(LCA) 컨설팅’을 도입했다.

이는 전 과정 평가는 제품의 원재료부터 생산·폐기까지 전 과정에서 발생하는 투입물과 산출물을 분석해 환경 영향을 평가하는 제도로, 최근 글로벌 고객사의 탄소배출 산정 요구에 대응해 도입됐다. 현대모비스는 최근 산업계의 ESG 경영 강화 흐름 속에서 협력사들이 관련 지식과 동향을 익히고, 기업별 적용 가능한 솔루션을 배울 수 있도록 무상 컨설팅 프로그램을 지원한 것이다.

아울러 현대모비스는 모빌리티 소프트웨어(SW) 분야 인재를 육성해 협력사 채용으로 이어주는 ‘모비우스 부트캠프’도 올해 새롭게 선보여 협력사들의 큰 호응을 얻었다. 올해 처음으로 시작된 ‘모비우스 부트캠프 1기’에는 총 300명이 선발돼 모빌리티 SW 분야 특화 교육을 받을 예정이다.

이 외에도 이번 책자에는 공급망 관리를 비롯해 투명한 거래 및 대금 제도, ESG와 산업안전, 기술 지원 및 지식재산권 보호 등 다양한 협력사 지원 정책에 대한 구체적인 내용도 담겼다.

현재 현대모비스는 국내외 약 4100여 개 협력사와 협력 관계를 유지하고 있으며, ▷글로벌 경쟁력 강화 ▷동반성장 문화 조성 ▷지속가능 환경 조성 ▷소통과 신뢰라는 4대 전략을 중심으로 상생경영을 실천하고 있다. 지난해 동반성장위원회가 발표한 동반성장지수 평가에서 6년 연속 ‘최우수 등급’ 기업으로 선정됐다.

현대모비스 측은 “앞으로도 선도 기술 경쟁력 확보, 글로벌 고객사 본격 확대, 연구개발 투자비 지속 확충 등을 통해 협력사와의 상생 생태계를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.