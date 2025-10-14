[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 동작구(구청장 박일하·사진)는 2026학년도 대입 수험생을 대상으로 ‘입학사정관과 함께하는 모의 면접’을 개최한다고 14일 밝혔다.

모의 면접은 내달 14~15일 이틀간, 오전 10시부터 오후 5시까지 동작입시지원센터에서 진행된다.

서울 주요대학 공공입학사정관 등 면접 전문가들이 참석해 1대3(면접관1:수험생3) 방식으로 이뤄진다.

그룹당 60분씩 진행된다. 학생 개개인의 지원 특성에 따라 대학별, 전형별, 면접 유형별로 맞춤형 컨설팅이 이루어진다. 특히, 학교생활기록부 항목별 예상 질문을 활용해 수험생들이 면접에 대비할 수 있도록 지원한다.

동작구 거주 대입 수험생 또는 관내 고교 재학생 중 면접고사 응시자면 누구나 참여 가능하나, 선착순 50명 모집으로 조기에 마감될 수 있다.

참여 신청은 14일 오전 10시부터 동작구청 누리집 통합예약 시스템에서 할 수 있으며, 선정 결과는 개별 문자로 안내된다.

박일하 동작구청장은 “이번 프로그램을 통해 관내 수험생들이 면접 고사에 철저히 대비할 수 있도록 적극 지원할 것”이라며, “앞으로도 변화하는 입시제도에 발맞춰 차별화된 교육 프로그램을 지속적으로 발굴해 나가겠다”라고 말했다.