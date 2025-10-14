[헤럴드경제=박대성 기자] 중국 상하이에 본사를 둔 중산그룹의 왕진청(Wang Jincheng) 부총재 일행이 14일 광양만권경제자유구역청을 방문해 양 기관 간 전략적 협력방안을 논의했다.

이번 방문은 올해 3월 광양경자청이 중국 상하이 현지에서 중산그룹과 체결한 전략적 업무협약(MOU)의 후속 조치로 성사됐다.

양측은 광양만권 내 유망 투자기업 발굴, 산업 협력 확대, 그리고 광양항을 활용한 중국 기업의 글로벌 수출입 활성화 방안 등을 심도 있게 논의했다.

중산그룹은 2014년 설립된 산업·기업 정보 전문기업으로, 빅데이터 기반의 산업 분석과 투자펀드 운영에 강점을 가진 중국 내 유력 투자기업이다.

현재 약 300억 위안(한화 약 6조 원) 규모의 펀드를 운용하며 첨단 제조, 에너지, 물류 등 다양한 분야에 투자하고 있다.

광양만권경자청은 이번 방문을 계기로 왕진청 부총재를 광양만권경제자유구역청 투자유치자문위원으로 위촉하고, 향후 중국 내 투자 네트워크를 통한 실질적인 투자유치 협력관계를 강화하기로 했다.

구충곤 광양만권경제청장은 “중산그룹의 빅데이터를 활용한 적재적소의 투자 매칭에 깊은 인상을 받았고 앞으로 우리청 투자유치자문위원으로 활동하면서 적극적으로 기업 유치해 주시길 요청드린다”고 말했다.