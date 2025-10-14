레드로드에 19~39세 마포 청년 대상 창업 점포 5개소 지원… 10월 17일까지 모집 지역 상권 활성화와 청년 창업 생태계 조성 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 지역 청년들의 창업 도전을 응원하기 위해 오는 10월 17일까지 ‘예비 청년상인 창업지원 사업’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 국내외 관광객이 많이 찾는 레드로드 R5 일대(서교동 365-29)에 컨테이너형 창업 점포 5개소를 조성, 19세에서 39세 사이의 마포구 거주 청년에게 실전 창업의 기회를 제공하는 프로그램이다.

선정된 참여자에게는 7.5㎡ 규모의 점포 공간과 기본 운영 물품, 내부 인테리어가 지원되며, 창업 교육과 1:1 전문가 멘토링 등 실질적인 창업 지원이 제공된다.

판매 품목은 한국적 특색을 담은 공예품과 기념품, 관광형 상품 및 체험 콘텐츠로 한정되며, 주 40시간 이상 점포를 운영해야 한다.

점포 사용료는 월 20만 원이며, 관리비 등이 포함되어 있다. 단, 가스와 수도, 배수 시설은 설치 및 사용이 불가하다.

신청은 10월 17일 18시까지 담당자 이메일로 가능하며, 서류 및 면접 심사를 거쳐 최종 참여자를 선정한다.

서류심사에서는 창업 의지와 사업 계획의 충실성, 아이템의 적합성 등을 평가하고, 면접심사에서는 사업의 구체성과 독창성, 시장 경쟁력 등을 중점적으로 본다.

마포구는 경제적 여건이 어려운 청년에게 가점을 부여해 보다 폭넓은 참여 기회를 보장할 계획이다.

최종 선정자는 11월 초 개별 통보되며, 오는 12월부터 최대 6개월 동안 점포를 운영하게 된다.

이번 사업에 관한 자세한 내용은 마포구청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 마포구 경제진흥과로 하면 된다.

박강수 마포구청장은 “레드로드는 청년의 감성과 관광의 활기가 공존하는 상징적인 거리이기에 이곳에서 직접 사업을 운영해보는 경험은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 값진 자산이 될 것”이라며 “이번 창업지원 사업이 청년들에게는 도전의 발판이 되고, 지역 상권에는 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 말했다.