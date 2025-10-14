이 대통령, 한국 부동산 시장 “일본처럼 될 가능성 높다” 김용범 정책실장도 “부동산 시장 감독 조직 새로 만들 것” 김 대변인, 야당의 김현지 부속실장 의혹 관련해서는 “5공 때도 안먹힐 프레임”

[헤럴드경제=서영상 기자] 대통령실이 14일 “이재명 정부는 부동산 뿐 아니라 주식 등 투자처 다변화(할 것)”이라고 했다. 이번 주 추가 부동산 대책 발표를 앞두고 다시 한번 집값 잡기에 공을 들일 것이라는 점을 강조한 것이다.

14일 김남준 대통령실 대변인은 이날 오전 국무회의 비공개 회의에서 이재명 대통령의 부동산 관련 발언이 있었는지를 묻는 질문에 “부동산과 관련한 추가 발언이 있지는 않았다”면서 이같이 말했다.

국무회의 공개발언에서 이 대통령은 부동산 시장 과열과 관련해 “너무 과대평가 되고 있기 때문에 언젠가는 일본처럼 될 가능성이 매우 높다”고 지적했다.

이 대통령은 “국민의 투자수단이 부동산밖에 없던 시절이 있었으나 이제는 전 세계적으로 대체투자 수단도 많아지고 있고 자본시장도 정상화해야 한다”고 강조했다.

수도권 등 부동산 가격에 낀 거품이 일본의 버블 붕괴 사례처럼 붕괴할 가능성이 있다고 경고하며 부동산에 쏠린 자금을 주식시장 등 다른 시장으로 이동시킬 정책을 주문한 것이다.

대통령실은 최근 급등하는 부동산 시장에 대한 경고를 오후에도 이어갔다.

김용범 대통령실 정책실장은 이 대통령 주재한 대국민 정책 간담회 ‘디지털토크라이브’에서 이번주 발표되는 추가 부동산 대책과 관련해 “부동산 시장을 감독하는 조직을 새로 만들 것”이라고 말했다.

그는 “부동산을 신고가(로 허위 신고)하고 빠지고 교란하는 분들을 철저히 처벌할 것”이라며 “전수조사해서 자기 돈으로 산 거라도 부동산 시장을 교란한 부분을 정부 내에서 조사 중인 것도 있다”고 말했다.

김 실장은 “최근 주식시장도 대통령이 감시기구를 만들도록 해 성과를 냈는데, 부동산 시장도 비슷한 정도의 결기와 의지를 갖고 교란 차단 대책을 포함해 (정책을 발표)하겠다”고 말했다.

김 대변인 브리핑에서는 이날 오전 야당이 김현지 대통령실 제1부속실장을 향해 극좌단체와 연관 있다는 의혹을 제기한 것과 관련해서도 답변이 이어졌다.

먼저 김 대변인은 “5공 때도 안 먹힐 프레임”이라고 비판했다.

김 대변인은 이날 오후 용산 대통령실에서 가진 브리핑에서 관련 질문을 받고 “일종의 종북몰이 의혹”이라며 “거짓말하더라도 정성이 필요한데, 그런 정성조차도 부족한 게 아닌가 생각이 든다”고 밝혔다.

다만 “정쟁 관련된 사안이라서 대통령실에서 브리핑할 때 답변하는 게 맞는지 모르겠다”며 “당에서 적절히 대응하는 것으로 알고 있다”고 말했다.

앞서 박정훈 국민의힘 의원은 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고, 김 실장에 대해 김일성 추종 세력으로 알려진 NL(민족해방) 정파 계열 운동권 정치 집단의 경기동부연합과 연결돼 있다고 말했다.