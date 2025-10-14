美 전략사업에 1조5000억달러 투자 계획 다이먼 회장 “세계 안보 확보하려면 미국이 강해야” 트럼프의 ‘아메리카 퍼스트’ 맞춤형 투자 계획

[헤럴드경제=도현정 기자]미국 최대 은행 JP모건체이스가 희토류, 양자컴퓨터, 방위기술 등 미국 국가 안보와 직결되는 전략 산업에 향후 10년간 1조500억달러(약 2142조원)를 투자하겠다고 나섰다. 미국과 중국의 무역전쟁 와중 미국 산업의 자생력을 뒷받침할 수 있는 분야의 투자 계획을 두고 트럼프 대통령의 ‘아메리카 퍼스트’ 정책을 뒷받침하는 것이라는 분석이 나오고 있다.

JP모건은 13일(현지시간) 미국 내 선별된 기업들의 성장 촉진, 혁신 가속화, 전략적 제조업 확대를 지원하기 위해 최대 100억달러(약 14조원) 규모의 직접 지분투자 및 벤처캐피털 투자를 진행할 계획이라 밝혔다.

투자 대상은 4가지 핵심 분야로 ▷핵심 광물과 로봇공학 등을 포함한 공급망 및 첨단 제조 ▷방위 기술, 자율주행 시스템, 드론, 보안 통신 등을 포함한 국방·항공우주 ▷배터리 저장, 전력망 복원력 등을 포함한 에너지 ▷인공지능(AI)과 사이버 보안, 양자컴퓨팅을 포함한 첨단·전략적 기술 분야다.

월스트리트저널(WSJ)은 JP모건이 투자할 수 있다고 밝힌 기업 중에는 컴퓨터 칩, 전기차 등을 만드는 데 필요한 희토류 생산업체들이 포함돼 있다고 보도했다. JP모건은 투자 대상 기업들이 주로 미국에 본사를 둘 것이라고 했다. 미국이 필요한 전략사업 분야에서, 미국 기업에 주로 투자하겠다는 것이다.

이를 두고 파이낸셜타임스(FT)는 “대기업들이 트럼프의 ‘아메리카 퍼스트’ 정책을 택하고 있음을 보여주는 최근 신호”라 분석했다.

투자 대상 중 희토류는 중국이 세계 시장을 장악, 협상에서 미국을 압박할 수 있는 카드다. 중국은 이달 말 미중 정상회담을 앞두고 희토류 수출 통제 조치를 추가로 내놓으며 협상력을 높였고, 이에 스콧 베선트 미 재무장관이 “중국은 자유세계 전체의 공급망과 산업 기반을 향해 바주카포를 겨눈 것이며, 우리는 이를 받아들이지 않을 것”이라 반발할 정도로 민감한 사안이다. 제이미 다이먼 JP모건 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “미국이 국가 안보에 필수적인 핵심 광물, 제품 및 제조 분야에서 신뢰할 수 없는 공급원에 지나치게 의존하게 된 현실이 고통스럽게 명백해졌다”며 “우리의 안보는 미국 경제의 강건함과 회복력에 달려 있다. 미국은 더 빠른 속도와 더 많은 투자가 필요하다”고 밝혔다. 미국이 갈망하고 있는 희토류·핵심 광물에서의 독립을 뒷받침하겠다는 의지로 읽힌다.

WSJ은 JP모건이 이미 트럼프 행정부가 국가 안보에 중요하다고 평가한 기업들에 대한 정부 투자에 관여해 왔다고 전했다. JP모건은 지난 7월 골드만삭스와 함께 미국 최대 희토류 생산업체인 MP머티리얼스에 10억달러를 대출하기로 했다. WSJ에 따르면 해당 자금 지원은 애플, 제너럴모터스(GM) 같은 기업에 희토류 자석을 공급하기 위한 신규 공장 건설에 투입될 예정이다.

이날 JP모건 발표 후 관련주들도 힘을 받았다. 뉴욕증시에서 리게티 컴퓨팅(25.02%)과 디웨이브 퀀텀(23.02%), 아르킷 퀀텀(20.09%) 등 양자컴퓨팅 대표 기업들의 주가가 20% 넘게 올랐다. 아이온큐(16.19%)와 퀀텀 컴퓨팅(12.86%)도 주가가 10% 넘게 상승했다.