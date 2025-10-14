14일 국회 교육위원회 국정감사 “영유아 교육 지원·돌봄격차 해소”

[헤럴드경제=김용재 기자] 최교진 교육부 장관은 공교육과 돌봄 기능을 강화하고 인공지능(AI) 인재 양성을 추진해 나가겠다고 14일 밝혔다.

최 장관은 이날 오전 국회 교육위원회에서 열린 국정감사 업무보고 모두발언을 통해 이같이 말했다. 최 장관은 “교육부는 행복한 배움 모두의 성장을 지원하는 교육을 비전으로 학교 구성원 모두가 행복한 교육공동체를 만들고 교육의 힘으로 지역과 국가의 균형 성장을 견인할 수 있도록 온 힘을 다하고자 한다”고 강조했다.

이날 교육부가 업무보고에서 언급한 5대 정책 추진 방향은 ▷국가책임 교육·돌봄 강화 ▷AI 디지털 시대 미래인재 양성 ▷모두가 행복한 시민으로 성장하는 학교 ▷지속적인 성장과 도전을 지원하는 교육 ▷지역의 혁신과 성장을 이끄는 교육 등이다.

최 장관은 “영유아 교육 보육에 대한 지원을 강화해 생애 초기 단계의 배움과 돌봄 격차를 해소하고 모든 학생이 기초학력을 튼튼히 하며 자기주도학습과 맞춤형 지원으로 진로와 적성에 맞는 배움을 받도록 하겠다”고 설명했다.

이어 “국민 누구나 AI를 편리하게 활용할 수 있도록 초중등 대학 평생교육까지 AI 교육을 강화하고 다층적인 AI 인재 양성을 추진하겠다”며 “AI 시대 학생의 미래 핵심 역량을 제고하기 위해 초중등 학교의 인문학 교육 기반을 조성하고 대학의 인문사회 교육 연구에 대한 지원도 강화하겠다”고 덧붙였다.

그는 “앞으로 교육부는 구성원 모두가 행복한 교육공동체를 만들고 교육의 힘으로 국가 균형성장을 견인하기 위해 최선을 다하겠다”고 했다.