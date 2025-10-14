오늘 기공식, 2028년 완공 예정 233억 들여 ‘자연주의 공원’으로

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 14일 해운대구 중동에서 ‘달맞이공원 조성 사업 기공식’을 개최했다고 밝혔다. 이날 기공식에는 박형준 시장을 비롯해 김성수 해운대구청장 지역 주민 등 100 명이 참석했다.

달맞이공원은 총 공사비 233억 원을 투입해 천혜의 자연경관을 보전하고 자연과 문화가 어우러진 ‘자연주의 공원’으로 2028년까지 조성될 예정이다.

주요 시설로는 ▷문화프로그램을 즐길 수 있는 ‘달빛마당’ ▷부산의 정원문화를 녹여 낼 ‘달맞이 정원마을’ ▷건축물 리모델링을 통한 복합문화공간인 ‘달맞이 공원지원시설’ ▷건강 관리 웰니스 공간인 ‘달맞이 명상쉼터’등이 조성될 예정이다.

완공 후에는 프랑스 니스 해변이나 캐나다 밴쿠버 스탠리 공원과 같이 해안 경관과 공원이 결합된 세계적인 명소가 될 것으로 기대된다.

특히 이번 사업에는 자연주의 정원 분야의 선구자인 정영선 작가가 달맞이공원 대표 정원 작가로 참여해 세계적 수준의 자연주의 정원을 결합한 명품 공원으로 조성할 예정이다.

달맞이공원은 2002년 최초 도시계획시설로 지정된 이후 장기 미집행 상태였으나 박 시장 취임 후 2022년부터 본격적인 토지 보상을 추진해 사업 부지를 확보했다.

이를 통해 해운대 해안 경관 보전의 기반을 마련하고 장기 미집행 도시공원의 해소와 함께 시민에게 열린 공원을 조성하는 첫 걸음을 내딛게 됐다.

또 박 시장 취임 이후 장기 미집행 도시공원 17곳에 총 5753억 원을 투입해 축구장 225개 규모(160만㎡)의 공원을 확보함으로써 시민 누구나 생활권에서 공원을 누릴 수 있는 기반을 마련했다.

박형준 시장은 “달맞이공원은 생태 경관 문화가 공존하는 자연주의 공원으로 조성될 예정으로 해운대 관광벨트와 연계해 지역경제 활성화와 관광 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.