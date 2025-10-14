[헤럴드경제=나은정 기자] 캄보디아에서 실종됐다가 소재가 파악된 20대 한국인 여성이 캄보디아 범죄조직의 유인책이었다는 주장이 제기돼 경찰이 내사(입건 전 조사)에 나섰다.

14일 연합뉴스에 따르면 서울경찰청 형사기동대는 20대 여성 A씨가 캄보디아 범죄조직의 ‘유인책’이었다는 제보를 받고 사실 관계를 확인 중이다.

다만 현재로서 구체적인 범죄 연루 정황은 드러나지 않아 경찰은 범죄 혐의가 있는지 여부를 살펴보고 있다.

A씨 가족은 지난 3월 “캄보디아에 간 동생이 범죄에 연루된 것 같다”며 경찰에 실종신고를 했다. A씨로부터 손가락이 잘린 사진을 받으면서다.

이에 사건을 맡은 전북경찰청은 캄보디아 대사관과 함께 현지에서 A씨의 안부를 확인했고, A씨가 바깥 활동을 하고 연락이 닿는 점 등으로 미뤄 납치나 감금된 것은 아니라고 판단해 실종 사건을 종결했다.

그러나 A씨는 현재 가족의 요청에도 귀국하지 않는 상황이다.

A씨가 실제 범행에 가담했는지 여부는 확인되지 않았지만, 일각에서는 일부 캄보디아 납치·감금 피해자들을 단순히 피해자로만 볼 수 없다는 주장도 제기된다. 고수익을 노리고 범죄수익 세탁이나 보이스피싱 사기 등 범죄 행위를 인지한 채 현지로 향했을 가능성도 있다는 것이다.

다만 납치 피해자를 범죄 가담자로 단정하는 시각을 경계해야 한다는 지적도 나온다. 폭행·협박 등 강압에 의해 범죄에 동원된 사례도 있을 수 있고, 섣부른 비난은 피해자에 대한 2차 가해가 될 수 있는 탓이다.