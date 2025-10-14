소비자원, 10개 제품 시험·평가

[헤럴드경제=정석준 기자] 국내 유통 중인 바디워시 일부 제품의 미세먼지 세정력이 다소 떨어지는 것으로 조사됐다. 특히 가격 차이는 제품에 따라 최대 13배에 달했다.

한국소비자원은 14일 소비자 선호도가 높은 바디워시 10개 제품의 세정력과 사용감, 안전성, 환경성을 시험·평가한 결과를 발표했다.

피지 세정력은 시험한 10개 제품이 모두 우수한 것으로 나타났다. 그러나 미세먼지 세정력의 경우 6개는 ‘우수’, 4개는 ‘양호’로 평가됐다.

미끈거림이나 잔여감이 사라지는 헹굼 정도를 평가한 결과 10개 제품이 대체로 점수가 높았다. 이 중 ‘꽃을 든 남자 우유 바디샤워’가 4.3점(5점 만점)으로 가장 우수한 것으로 평가됐다.

사용 후 피부가 촉촉하게 느껴지는 정도와 전반적인 만족도에서는 ‘쿤달 허니 앤드 마카다미아 퓨어 바디워시 베이비파우더’가 각각 3.8점으로 모두 최고점을 받았다.

100㎖당 가격은 제품별로 최대 13.3배 차이가 났다. 시험 대상 중 ‘록시땅 버베나 샤워 젤’ 가격이 100㎖당 9900원으로 가장 높았다. LG생활건강의 ‘온더바디 더내추럴 모이스처 바디워시 올리브향’이 746원으로 가장 저렴했다.

각 제품의 필수 표시사항과 내용량은 모두 기준에 적합했다. 다만 ‘뉴트로지나 데일리 바디 워시’는 0.01% 초과 함유 시 표시해야 하는 알레르기 유발 성분 ‘부틸페닐메틸프로피오날’을 누락해 개선이 필요한 것으로 나타났다.

용기 재활용 용이성은 3개 제품이 ‘보통’이었고 나머지 7개는 ‘어려움’으로 평가됐다.

바디워시가 하수 등으로 환경에 배출됐을 때 미생물에 의해 분해되는 정도인 ‘생분해도’를 시험한 결과에서는 모든 제품이 ‘양호’ 등급을 받았다.

중금속은 모든 제품에서 검출되지 않았다. 화장품 안전기준에 규정된 보존제 11개 성분 함량도 전 제품이 기준에 적합했다. 용기 내구성도 모든 제품이 기준을 충족한 것으로 평가됐다.