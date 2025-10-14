MOU 체결…국내 패션 브랜드 최초

[헤럴드경제=전새날 기자] 하고하우스가 운영하는 마뗑킴은 국내 패션 브랜드 최초로 2025년 아시아태평양경제협력체(2025년 APEC) 정상회의 공식 협찬 브랜드로 선정됐다고 14일 밝혔다.

마뗑킴은 지난 10일 2025년 APEC 정상회의 공식 협찬에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다. 국내 패션 브랜드가 APEC 정상회의 공식 협찬사로 선정된 것은 이번이 처음이다. 마뗑킴은 아시아 및 태평양 지역 정상들이 한자리에 모이는 2025년 APEC 정상회의를 통해 한국 패션의 우수성을 세계 무대에 알릴 예정이다.

마뗑킴은 APEC 정상회의 공식 협찬품으로 마뗑킴 카드 지갑과 캔버스 백을 제공한다. 오는 18일부터 마뗑킴 자사몰 및 성수 플래그십 스토어, 명동점, 도산점, 모자이크 한남점, 더현대서울 등 주요 온오프라인 매장 9개 점에서도 만나볼 수 있다.

하고하우스 관계자는 “마뗑킴의 2025년 APEC 정상회의 공식 협찬사 선정은 K-패션이 단순한 트렌드를 넘어 새로운 문화 코드로 자리매김하고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 마뗑킴은 K-패션 대표 브랜드로서 국내외 소비자들과 끊임없이 소통하며 글로벌 시장에 한국적인 멋을 알려 나갈 것”이라고 전했다.