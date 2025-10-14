함안 30대 남성 연락두절…창원선 고수익 알바 속여 감금·탈출 사례도

[헤럴드경제(부산·창원)=황상욱 기자] 부산과 경남지역에서도 캄보디아에서 발생한 한국인 실종·감금 사건이 잇따라 신고돼 경찰이 수사에 나섰다.

부산경찰청은 이달 초순 납치 의심 신고가 2건 접수돼 이들의 소재를 확인하고 있다고 14일 밝혔다.

50대 남성인 A씨는 구직을 위해 지난 5월 초 출국한 뒤 보름여 만에 가족과 연락이 끊긴 것으로 알려졌다. 이후 이달 초 A씨가 가족에게 전화를 걸어 “캄보디아의 한 건물에 감금돼 있다”며 구조를 요청했다. 경찰은 A씨가 지난 5월 출국해 베트남으로 입국한 기록을 확인했다. A씨가 이후 캄보디아로 넘어갔는지 등에 대한 행적 수사는 이뤄지고 있다.

올해 7월 출국한 것으로 확인되는 20대 남성인 B씨도 “캄보디아에 납치되어 있다”며 최근 SNS를 통해 지인에게 연락해 경찰에 신고가 이뤄졌다. B씨도 출입국 기록상 확인되는 목적지는 베트남인 것으로 알려졌다.

14일 경남경찰청에 따르면 함안에 거주하는 30대 남성 A씨가 지난달 3일 캄보디아로 출국한 뒤 가족과 연락이 끊겨 실종 신고가 접수됐다. A씨의 부친 B씨는 모바일 인터넷전화(보이스톡)를 통해 아들과 연락을 주고받다가 지난 10일부터 연락이 두절되자 사흘 뒤인 13일 경찰에 신고했다.

경찰은 인터폴을 통한 국제공조 수사를 요청하고, A씨 주변 인물과 출국 경위를 조사하며 소재 파악에 나섰다. 경찰 관계자는 “A씨의 안전 여부를 확인 중이며, 범죄 피해 가능성을 단정하기는 어렵다”며 “국제 공조와 함께 국내 지인 등을 통한 다각적인 확인 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다.

경찰에 따르면 올해 들어 캄보디아로 가 가족·지인과 연락이 끊겼다는 실종 신고는 총 11건 접수됐다. 이 가운데 7건은 소재가 확인됐고, 나머지 4건은 수사 중이다. 특히 이 중 2건은 최근 피해자들이 귀국해 경찰에 직접 진정서를 제출하거나 진술을 하며 수사가 본격화된 것으로 전해졌다.

앞서 지난 7월에는 창원지역 20대 남녀 2명이 ‘고수익 아르바이트’를 알선한다는 브로커의 말을 믿고 캄보디아로 출국해, 현지 범죄조직에 여권과 휴대전화를 빼앗긴 채 감금됐다가 탈출한 사건도 있었다. 이들은 가족이 가상화폐 약 1600만원을 범죄조직에 송금한 뒤 풀려났으며, 귀국 후 경찰에 피해 사실을 신고했다.

또 다른 20대 남성 역시 “캄보디아 카지노 업체에서 일주일간 일하면 350만원을 준다”는 제안을 받고 출국했다가 감금 피해를 당한 뒤 탈출해 귀국 후 신고한 것으로 확인됐다.

경남경찰청 관계자는 “최근 언론보도 이후 가족들이 걱정돼 신고하는 사례가 급증했다”며 “캄보디아 현지 공관과 공조해 실종자 안전 확인에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.