유튜브 아기상어 탄생 10주년 맞이 스페셜 영상

[헤럴드경제=손미정 기자] “베이비 샤크 뚜두두뚜두 베이비 샤크 뚜두두뚜두”

캐릭터 ‘아기상어’가 등장하는 유튜브 콘텐츠 ‘핑크퐁 아기상어 체조’가 단일 영상으로 160억뷰를 돌파하는 기록을 세웠다. 14일 더핑크퐁컴퍼니에 따르면 이날 유튜브는 아기상어 캐릭터 탄생 10주년을 맞아 그간의 성과를 소개하는 스페셜 영상을 공개했다.

지난 2015년 유튜브 동요 시리즈에서 탄생한 아기상어는 ‘핑크퐁 아기상어 체조’ 영상을 기점으로 전 세계 244개국에서 25개 언어로 서비스되며 K-콘텐츠 사상 이례적인 글로벌 신드롬을 일으켰다. 해당 영상은 이달 기준 조회 수 160억건을 돌파해 59개월 연속으로 글로벌 유튜브 조회 수 1위를 기록 중이다.

더핑크퐁컴퍼니는 “이는 유엔인구기금(UNFPA)이 발표한 전 세계 인구 약 80억 명이 두 번씩 시청한 것과 맞먹는 규모”라고 소개했다.

유튜브는 이번 스페셜 콘텐츠를 통해 더핑크퐁컴퍼니의 지식재산권(IP) 아기상어를 “창작자가 플랫폼을 통해 글로벌 커뮤니티와 연결되고, 문화적 아이콘으로 성장한 대표 사례”로 평가했다. 그리고 성공 전략으로 ▶유튜브라는 글로벌 무대를 기반으로 콘텐츠가 전 세계로 빠르게 확산 ▶반복적인 멜로디와 따라 하기 쉬운 율동 ▶‘#베이비샤크챌린지’ 등 10만건이 넘는 사용자 제작 콘텐츠 ▶가족 친화적 콘텐츠 등을 꼽았다.

더핑크퐁컴퍼니는 유튜브를 기점으로 영화·시리즈·음원·뮤지컬·제품 사업 등으로 IP를 확장하며, K-콘텐츠 성공 신화를 이어가고 있다.

아기상어 TV 시리즈 및 극장판은 국제 에미상 ‘칠드런 & 패밀리 어워드’에서 합산 3개 부문 후보에 올랐다. 음악 부문에서는 빌보드 핫100 차트 20주 연속 진입, 미국음반산업협회(RIAA) 다이아몬드 인증, 영국음반산업협회(BPI) 5X 플래티넘 인증, 스포티파이 누적 10억 스트리밍 등 성과를 거뒀다.

더불어 전 세계 16개국 200개 도시에서 공연을 펼쳐 누적 150만명이 넘는 관객을 동원하기도 했다. 현재 더핑크퐁컴퍼니는 연내 상장을 목표로 지난달 22일 증권신고서를 제출하며 본격적인 공모 절차에 돌입했다.

거텀 아난드 유튜브 아태지역 부사장은 “아기상어의 10주년 여정은 콘텐츠가 유튜브를 통해 전 세계 사람들을 연결하고, 또 이를 통해 사업을 확장하는 기반이 될 수 있음을 증명한 사례”라며 “앞으로도 유튜브는 크리에이터와 커뮤니티가 함께 성장할 수 있도록 최고의 무대를 제공하고자 최선을 다하겠다”고 말했다.

권빛나 더핑크퐁컴퍼니 사업전략총괄이사(CSO)는 “아기상어는 유튜브라는 플랫폼을 통해 전 세계가 함께 즐기는 문화 아이콘으로 성장할 수 있었다”며 “앞으로도 다양한 글로벌 플랫폼과 협력해 세대를 아우르는 즐거움과 가치를 전달하고, K-콘텐츠 선두주자로서 입지를 더욱 공고히 하겠다”고 밝혔다.