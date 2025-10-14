35세이상 55세미만…2028년까지 4년간 918억원 투입

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 14일 부산에 거주하는 ‘끼인세대’를 지원하는 ‘제1차 부산광역시 끼인세대 지원 종합계획’을 수립해 추진한다고 밝혔다. 이번 계획은 전국 최초로 제정된 ‘부산광역시 끼인세대 지원 조례’에 따라 4년마다 수립하는 종합계획이다.

‘끼인세대’란 ‘부산광역시 끼인세대 지원 조례’의 제2조에 따라 ‘부산광역시에 주소를 두고 거주하는 35세 이상 55세 미만의 사람’을 의미한다. 시는 2025년부터 2028년까지 4년 동안 약 918억 원의 예산을 투입해 ‘끼인세대에서, 키(Key)세대로’라는 슬로건으로 ‘끼인세대’의 정책 소외감을 해소해 사회통합 및 경제 활력 제고를 도모할 계획이다.

종합계획은 ‘생애주기 지원 실현으로 다함께 행복한 부산’을 비전으로 ▷일자리 ▷역량개발·교육 ▷ 주거안정·금융 ▷문화·여가 ▷출산·양육 ▷노후준비·건강의 6대 분야에 32개 지원사업으로 구성된다.

아울러 시는 2026년에 3개 지원사업을 추가해 ‘끼인세대’ 지원의 폭을 넓힐 계획이다. 특히 40대 임신·출산 증가에 따른 안전하고 건강한 출산을 지원하는 ‘부산 40+산모 행복 패키지 지원사업’을 비롯한 3개 지원사업을 추가한다.

이준승 시 행정부시장은 “제1차 부산광역시 끼인세대 지원 종합계획과 지속적인 신규사업 발굴을 통해 끼인세대의 정책 소외를 해소하고, 사회통합과 경제활력 제고를 위한 기반을 다져 나가겠다”며 “이를 통해 ‘ 끼인세대’가 ‘키(Key)세대’로서 자긍심을 높이고, ‘다함께 행복한 부산’을 만들어 나가겠다”고 말했다.