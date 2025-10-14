2024년 ‘사회적 가치 성과 보고서’

KB금융그룹(회장 양종희·사진)은 지난해 총 6조6545억원의 사회적 가치를 창출했다고 14일 밝혔다.

KB금융은 매년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영활동을 담은 ‘사회적 가치 성과 보고서’를 발간해 고객, 주주 및 투자자, 지역사회 등 다양한 이해관계자와 소통하고 있다.

KB금융의 사회적 가치는 비금융 부문인 사회공헌 활동에서 발생하는 가치뿐 아니라 금융업 본연의 역량을 활용해 금융상품과 서비스에서 창출하는 가치를 모두 포함하고 있다.

2024년 사회적 가치는 항목별로 ▷환경(E) 3134억원 ▷사회(S) 2조7122억원 ▷지배구조(G) 및 기타 3조6289억원이다.

특히 사회 부문의 경우 금융취약계층을 위한 저금리 대출·금리우대, 소상공인 금융비용 완화, 보증재원 출연 등 포용금융과 금융소비자 보호 및 금융접근성 제고 등 부문에서 사회적 가치의 성장을 이끌었다. 지배구조 부문에서는 기업가치 제고 프로그램의 하나로 시행한 자사주 소각에 따른 주주환원 성과가 반영됐다.

KB금융 관계자는 “다양한 ESG 경영 활동을 통해 더 많은 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하고 있다”고 전했다. 김은희 기자