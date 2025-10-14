9월말 퇴직·개인연금 합산 지난해 말 대비 28% 증가

삼성증권은 자사 연금 잔고(평가금 기준)가 지난 9월 말 기준 27조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

삼성증권의 연금 잔고는 작년 말 21조2000억원에서 지난달 말 기준 27조1000억원을 넘어서며 28% 폭발적으로 성장했다. 같은 기간 개인연금(DC+IRP+개인연금) 잔고도 23조원으로 34.4% 증가했다.

퇴직연금 중 확정기여형(DC형), 개인형 퇴직연금(IRP)의 잔고는 지난해 연말 대비 각각 33%, 30% 증가하며 퇴직연금 상승세를 이끌었다.

연금 가입 고객 중에서 특히 40~50대 투자자의 개인형 연금이 크게 증가한 것으로 나타났다. 작년 말 기준 10조9000억원 수준이었던 이들 고객의 잔고는 2025년 9월 말 기준 15조3000억원으로 약 40.6% 증가했다.

연금의 투자자산 중 상장지수펀드(ETF)가 중장년층 사이에서 인기를 끌며 상품별 잔고 증가율 중 가장 높은 수치를 기록했다. ETF 잔고는 같은 기간 63% 증가해 6조7000억원대에서 11조원 규모로 성장했다.

이성주 삼성증권 연금본부장(상무)은 “퇴직연금의 경우 장기적인 안목을 갖고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다”며 “삼성증권은 우수한 연금 관리서비스 제공을 통해 고객의 든든한 연금파트너로 최선을 다할 것”이라고 말했다.

아울러 삼성증권은 ‘세액공제 Up! 혜택도 Up! Hurry Up! IRP 이벤트’도 오는 12월 31일까지 진행한다.

신동윤 기자