조현범 회장 ESG 철학 반영

한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 통합 ESG 브랜드 ‘DRIVING FORWARD, TOGETHER’를 공식 론칭하며 그룹 차원의 통합 사회공헌 활동을 본격화한다고 14일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹에 따르면 평소 조현범 회장은 “사회와 함께 성장하는 기업이 진정한 의미의 지속가능한 기업”이라며, “우리의 ESG 철학은 단순한 기부나 지원을 넘어 모두가 함께 움직이고 성장하며 나누는 사회를 만드는 데 있다”고 강조한 바 있다.

조 회장의 이러한 철학과 리더십은 이번에 선보인 통합 ESG 브랜드 ‘DRIVING FORWARD, TOGE THER’에 고스란히 반영됐다.

성장 가능성과 긍정적 가치를 상징하는 BI(Brand Identity)도 공개했다. 통합 ESG 브랜드는 그룹 내 모든 계열사가 ESG 비전을 공유하고 실천하는 데 중추적 역할을 담당할 예정이다.

한국앤컴퍼니그룹 관계자는 “앞으로도 사회 곳곳의 어려움을 이해하고, 성장과 나눔의 가치를 실천하는 활동을 지속적으로 펼쳐나가겠다”고 밝혔다. 양대근 기자