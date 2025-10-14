[헤럴드경제=함영훈 기자] 춘천 레고랜드 코리아 리조트가 ‘2025 월드 트래블 어워즈(World Travel Awards)’에서 ‘한국 최고의 리조트(South Korea’s Leading Resort)’ 부문에 2년 연속 선정됐다.

레고랜드는 놀이공원 본연의 가치인 재미를 넘어, 환경 보호와 사회적 책임을 다하는 노력을 통해 심사위원들과 고객들로부터 높은 평가를 받았으며, 모두를 위한 포용적인 서비스로 주목받았다.

먼저, 파크 내 벤치, 테이블, 휴지통 등 475개 시설물을 폐 우유병 소재를 재활용한 친환경 제품으로 설치하는 등 지속 가능한 환경 조성에 앞장섰다. 또한, 강원대학교 어린이병원, 근화동행정복지센터 등 다양한 지역 기관과 손잡고 기부 및 봉사활동을 꾸준히 이어가며 지역 상생에도 힘쓰고 있다고 레고랜드측은 설명했다.

관광 약자 친화적 서비스를 제공하기 위해 국내 테마파크 최초로 공인자폐센터(Certified Autism Center) 인증을 획득한 점도 호평받았다.

장애인 우선탑승 제도인 ‘히어로 패스’와 ‘보호자 우대 이용권’등 편의를 고려한 서비스를 운영 중이다. 올해는 ‘열린관광지’ 조성사업을 통해 연내 정보안내, 시설개선, 콘텐츠, 놀이기구 시설 부문에 있어 장애인 및 이동약자 등 관광 취약 계층의 접근 환경을 더욱 개선할 예정이다.

1993년에 설립된 월드 트래블 어워즈는 전 세계 여행 및 관광 산업 분야의 권위있는 국제 시상식으로서, 항공, 호텔과 리조트, 여행지, 여행사 등 다양한 분야를 망라한다. 전 세계 여행업계 전문가, 관광업계 종사자는 물론 일반 여행객들의 투표를 종합해 선정된다.